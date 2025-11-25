सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कार सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी. बताया जा रहा है कि पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए कार का संतुलन बिगड़ गया जिसके बाद कार खाई में ऐसे गिरी जैसे कोई खिलौना गिरता है. जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कार में केवल ड्राइवर सवार था लेकिन हैरानी की बात ये है कि उसे केवल मामूली चोटें आई और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा. दुर्घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी.

सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरी कार, किसी को नहीं आई गंभीर चोट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विचलित कर देने वाली घटना दिखाई गई है. वीडियो में दिख रहा है कि एक कार पहाड़ के घूम वाले रोड से अचानक सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरती है. कार पहाड़ों से टकराते हुए धुआं उड़ाते हुए मौत की खाई में गिर रही है और दूर खड़े लोग इस दुर्घटना का वीडियो बना रहे हैं. यह हादसा सुबह करीब 6:30 बजे हुआ. हादसे का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि चालक की पहचान 20 वर्षीय राजवीर सिंह के रूप में हुई है.

🚨Video of a car falling into a deep ravine in Mussoorie UK, injured but everyone is safe. pic.twitter.com/7YD7DCaXt6 — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 24, 2025

देहरादून से 35 किमी दूर मसूरी में हुई घटना!

पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी में इस सर्दी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. यह राज्य की राजधानी देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है. यह हिल स्टेशन गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है और मसूरी की औसत ऊंचाई 2,005 मीटर है. अगर इस ऊंचाई से कोई कार खाई में गिरती है तो उसमें सवार लोगों का बच पाना बेहद मुश्किल होता है. हालांकि ड्राइवर के बच जाने पर लोग यही कह रहे हैं कि जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है.

यूजर्स बोले, चमत्कार है और कुछ नहीं

वीडियो को @Deadlykalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कार के ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, चमत्कार है ये. एक और यूजर ने लिखा...इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचे कैसे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गाड़ी पक्का मजबूत लोहे से बनी होगी.

