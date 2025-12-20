रात की खामोशी, हल्की रोशनी और सामने फैला सन्नाटा. खिड़की के बाहर कब्रों की कतारें और उनके बीच से गुजरती ठंडी हवा. सोचिए अगर आपको रोज इसी नजारे के साथ सोना पड़े तो कैसा महसूस होगा. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. वीडियो में एक शख्स गल्फ कंट्री में रहता है और उसका कमरा किसी आलीशान इमारत में नहीं बल्कि सीधे एक कब्रिस्तान के बीच बना हुआ है. कमरा इतना छोटा है कि बस पैर फैलाकर लेटने भर की जगह है. सबसे डरावनी बात यह है कि कमरे की खिड़की से कब्रिस्तान का बड़ा हिस्सा साफ दिखाई देता है जो रात के अंधेरे में और भी खौफनाक नजर आता है.

कब्रिस्तान में रहकर जीवन गुजार रहा ये शख्स

इस वायरल वीडियो में शख्स खुद व्लॉग बनाते हुए अपने कमरे और आसपास के माहौल को दिखा रहा है. वह बताता है कि वह यहां अकेला रहता है और यह उसकी मजबूरी है क्योंकि यही उसकी नौकरी की ड्यूटी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरे में न तो कोई खास सजावट है और न ही कोई आराम की चीजें. चारों तरफ सादगी और तंगी साफ झलकती है. कमरे की खिड़की से झांकते ही कब्रों की लंबी कतार नजर आती है. कई कब्रों पर पत्थर लगे हुए हैं और पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ है.

रात को टॉयलेट जाना भी हुआ दुश्वार

रात के वक्त जब वह कैमरा ऑन करता है तो माहौल और भी डरावना हो जाता है. हल्की सी आवाज पर भी इंसान चौंक जाए ऐसा सीन दिखाई देता है. शख्स बताता है कि शुरुआत में उसे यहां रहने में बहुत डर लगता था. हर रात अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और नींद आना मुश्किल हो जाता था. लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को समझा लिया क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था. रात को अगर टॉयलेट भी जाना पड़े तो हजार बार सोचता हूं और फिर नहीं जा पाता हूं.

खौफ में आ गए यूजर्स

वीडियो को jaironmassademais नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई जब आपने कैमरा अपनी तरफ घुमाया तो कब्रिस्तान में कोई कूदा. एक और यूजर ने लिखा...भाई रात को सोने से पहले लाइट ऑफ करते हो या नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है.

