मस्ती के चक्कर में मौत से खेल गया शख्स, दलदल में कूदते ही सामने आया मगरमच्छ- VIDEO वायरल

हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमस्ती के चक्कर में मौत से खेल गया शख्स, दलदल में कूदते ही सामने आया मगरमच्छ- VIDEO वायरल

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 11 Jan 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो अक्सर लोगों को हंसी, हैरानी और कभी-कभी डर का ऐसा कॉकटेल पिला देते हैं कि देखने वाला आखिरी तक नजरें नहीं हटा पाता. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो पहले तो मस्ती और एडवेंचर के नाम पर शुरू होते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात ऐसे पलटते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग पहले हंस रहे हैं और अगले ही पल डर के मारे सिहर जा रहे हैं.

नाव में बैठ दलदल की सैर करने लगा शख्स, फिर लगा दी छलांग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स नाव के किनारे खड़ा होकर दलदल की सैर कर रहा है. आसपास का माहौल देखकर साफ लगता है कि यह इलाका मगरमच्छों के लिए जाना जाता है, लेकिन शख्स को इसका कोई डर नहीं दिखता. वह पूरी मस्ती के मूड में नजर आता है और कैमरे के सामने खुद को किसी बड़े एडवेंचर का हीरो समझ रहा होता है. इसी दौरान वह अचानक दलदल में कूद जाता है और डूबकी लगाने लगता है. कुछ सेकंड तक सब कुछ नॉर्मल लगता है और देखने वाले सोचते हैं कि शायद यह कोई स्टंट है.

मगरमच्छ ने कर दिया हमला

लेकिन तभी कहानी में खतरनाक ट्विस्ट आ जाता है. दलदल में पहले से मौजूद एक मगरमच्छ अचानक उस शख्स की ओर बढ़ने लगता है. जैसे ही शख्स की नजर मगरमच्छ पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं. जो मस्ती कुछ सेकंड पहले तक चेहरे पर थी, वह चीख और डर में बदल जाती है. वह पूरी ताकत लगाकर पानी में तैरने लगता है और जान बचाने के लिए इधर-उधर हाथ पैर मारता नजर आता है. वीडियो में उसकी चीख साफ सुनी जा सकती है, जिसे सुनकर देखने वालों की भी सांस अटक जाती है.

बड़ी मुश्किल से बची जान

हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि शख्स बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से नाव की ओर तैरता है. किस्मत अच्छी थी कि मगरमच्छ ज्यादा पास नहीं आ पाया. किसी तरह वह नाव तक पहुंचता है और हांफते हुए वापस चढ़ जाता है. नाव में पहुंचते ही वह राहत की सांस लेता है और साफ दिखता है कि मौत उसे कितने करीब से छूकर निकल गई.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. कोई इसे जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि इसे कहते हैं मौत को न्योता देना. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि एडवेंचर के नाम पर इस तरह की हरकतें जानलेवा हो सकती हैं. वहीं कुछ लोगों ने तंज कसते हुए लिखा कि अगली बार ऐसा स्टंट करने से पहले मगरमच्छ से परमिशन जरूर ले लेना. वीडियो को Pesca San Jose Yorlis Cudriz नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है.

Published at : 11 Jan 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
