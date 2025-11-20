यमराज छुट्टी पर है... भाई ने बाइक को ही बना लिया बेड, चारपाई बांधकर निकला सड़क पर; वीडियो वायरल
वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक पर चारपाई बांधकर उसे चलती-फिरती खाट बना दिया है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है और लोग इसे धड़ाधड़ शेयर किए जा रहे हैं.
आजकल सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो जाए, कोई कह नहीं सकता है. कभी कोई अजीब–सा जुगाड़,लोग तुरंत शेयर करने लगते हैं और देखते ही देखते वह वीडियो हर जगह छा जाता है. ऐसे ही एक मजेदार वीडियो ने इन दिनों इंटरनेट पर खूब तहलका मचा रखा है. इस वीडियो को एक्स पर @NazneenAkhtar23 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो अपलोड होते ही लोगों ने ताबड़तोड़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दिए. कई लोग तो इसे बार-बार देखकर हंसते नहीं रुक रहे. कमेंट में लोग मजाक उड़ाते हुए लिख रहे हैं कि लगता है आज यमराज छुट्टी पर हैं, वरना ऐसे स्टंट करने वाले सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं.
वीडियो में क्या दिखता है?
वीडियो देखने पर आप भी दंग रह जाएंगे. इस वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक पर चारपाई बांधकर उसे चलती-फिरती खाट बना दिया है. बाइक आगे चल रही है, उसके पीछे मजबूती से एक बड़ी-सी चारपाई बांधी गई है और उस चारपाई पर एक आदमी आराम से लेटा हुआ सड़क पर सफर कर रहा है. इसे देखकर लगता है कि भाई ने सच में अपने दिमाग का अलग ही यूज किया है. लोग इसे देखकर हैरान भी हो रहे हैं और हंस भी रहे हैं.
लगता है यमराज इनके छुट्टी पर गया है वरना सीधा परलोक की शेर करा देता🤣🤣 pic.twitter.com/bptm8u3P95— Adv.Nazneen Akhtar (@NazneenAkhtar23) November 19, 2025
लोगों के जबरदस्त कमेंट्स
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने मजाक में लिखा यमराज छुट्टी पर हैं तभी भाई ऐसे आराम से घूम रहा है. एक ने लिखा जुगाड़ हो तो ऐसा बाइक भी, बेड भी और चारपाई का मज़ा भी, किसी ने कहा ये तो भारत है भाई, यहां कुछ भी मुमकिन है. लोगों ने खूब मजे लेते हुए वीडियो पर अपनी राय दी और वीडियो लगातार शेयर होता रहा. इस मजेदार वीडियो ने यह साबित कर दिया कि भारतीयों के जुगाड़ का कोई मुकाबला नहीं है. बाइक को बेड बनाकर चारपाई बांधने वाला यह अनोखा तरीका इंटरनेट पर खूब चर्चा का विषय बन गया है.
