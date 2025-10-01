हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगमछा डाल लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी बाबू! वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

गमछा डाल लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी बाबू! वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

Viral: वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक ने एक बड़ी सी टोकरी में भेलपुरी और समोसा रखा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 01 Oct 2025 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को चौंका भी दिया और गर्व का एहसास भी कराया. वीडियो लंदन की सड़कों का है, जहां एक बिहारी शख्स पूरी देसी ठाठ-बाट में, बिहारी लिबाज पहने, गले में रस्सी डालकर और टोकरी लटकाकर भेलपुरी व समोसा बेचता दिखाई दे रहा है. उसके हाव-भाव, अंदाज और बोली देखकर ऐसा लगता है मानो लंदन की ठंडी गलियों में अचानक पटना की कोई गली जिंदा हो उठी हो. जिस अंदाज में वह युवक रील बनाते हुए अपने ठेले-टोकरी से लोगों को भेलपुरी बेच रहा है, उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी शख्स

यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक ने एक बड़ी सी टोकरी में भेलपुरी और समोसा रखा है. टोकरी को रस्सी से बांधकर उसने गले में डाल लिया है और उसी अंदाज में राह चलते लोगों को बुलाकर खाने का ऑफर कर रहा है. लंदन की साफ-सुथरी सड़कों के बीच उसकी देसी सादगी और बिहारीपन देखने लायक है. वीडियो के बैकग्राउंड में दिख रहा है कि लोग भी इस अनोखे अंदाज से प्रभावित होकर रुकते हैं और शख्स की टोकरी से भेलपुरी को गौर से देखते हैं. यह नजारा सिर्फ बिहारी संस्कृति को दिखाने का नहीं है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारतीय अपनी मिट्टी की खुशबू और देसी स्टाइल को कहीं भी ले जा सकते हैं. हालांकि कुछ यूजर्स ने शख्स की इस हरकत पर आपत्ति भी जताई है.

यूजर्स ने दी अलग अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो को @desimojito नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई कम से कम इसने ग्लब्स तो पहने हुए हैं बाकी लोग तो ये भी नहीं करते. एक और यूजर ने लिखा...क्यों वहां जाकर गंद फैला रहे हो. दुकान लगाओ इस तरह से शहर को क्यों गंदा कर रहे हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई इतनी याद आ रही है बिहार की तो निकल जा, यहां क्या ढोंग कर रहा है.

Published at : 01 Oct 2025 08:03 AM (IST)
