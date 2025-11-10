हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स

भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रेन काफी स्पीड में चल रही है. दरवाजे पर खड़ा शख्स हैंडल पकड़कर खुद को संतुलित रखे हुए है. आसपास के यात्री डर के मारे उसे रोकने की कोशिश करते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 10 Nov 2025 02:19 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा. वीडियो में एक शख्स तेज रफ्तार ट्रेन के दरवाजे पर लटक रहा होता है और पीछे खड़े यात्री उसे कैमरे में कैद कर रहे होते हैं. जैसे ही कैमरा उसकी तरफ घूमता है तो अगले ही पल वह अपनी जान को दांव पर लगाकर चलती ट्रेन से कूद जाता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह शख्स कूदने के बाद बिल्कुल सही सलामत जमीन पर उतर जाता है. वीडियो इतना हैरान कर देने वाला है कि लोग देख कर यकीन ही नहीं कर पा रहे कि कोई इंसान ऐसा खतरनाक स्टंट सच में कर सकता है.

तेज रफ्तार ट्रेन से कूदा शख्स

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रेन काफी स्पीड में चल रही है. दरवाजे पर खड़ा शख्स हैंडल पकड़कर खुद को संतुलित रखे हुए है. आसपास के यात्री डर के मारे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी बेफिक्री से कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि वीडियो बना रहे हो. बना भाई बना मैं उतर जाऊंगा. फिर जैसे ही मौका मिलता है वो अचानक दरवाजे से छलांग लगा देता है. कुछ सेकंड तक तो कैमरा हिलता है और सभी लोग चिल्ला उठते हैं, लेकिन जब कैमरा फिर से फोकस होता है तो दिखता है कि वो शख्स दौड़ते हुए जमीन पर उतर गया और सुरक्षित खड़ा है.

तेज रफ्तार के बावजूद सुरक्षित हुआ लैंड

वीडियो में साफ दिख रहा है कि शख्स स्टेशन से पहले ही उतर जाता है और उस वक्त ट्रेन की स्पीड 50 से 70 किमी/घंटा रही होगी. बावजूद इसके शख्स एक दम सुरक्षित तरीके से लैंड कर जाता है जिसके बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, लगता है भाई ने फिजिक्स की एक भी क्लास मिस नहीं की

वीडियो को @_Shivam_says नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई की खोज अब नासा वाले कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है भाई ने फिजिक्स की एक भी क्लास मिस नहीं की. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है भाई फिजिक्स का अनुभवी टीचर है.

Published at : 10 Nov 2025 02:19 PM (IST)
