सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जा रही है. वीडियो में एक शख्स ट्रेन की पटरी पर भागता हुआ नजर आता है. सामने से तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही होती है. कैमरा पकड़ने वाले लोग हैरान होकर चिल्लाते हैं लेकिन वो शख्स मानो अपनी जान से खेल रहा था. ट्रेन की स्पीड करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है. अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था. शख्स अचानक फिसल जाता है और सीधे ट्रेन की चपेट में आ जाता है.

पटरी पर फिसला फिर ट्रेन की चपेट में आया शख्स

वीडियो के अगले हिस्से में देखा जा सकता है कि ट्रेन गुजरने के बाद आसपास के लोग घबराए हुए पटरी की ओर दौड़ते हैं. कोई चिल्ला रहा होता है, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा होता है. जब ट्रेन धीरे होती है और लोग नीचे झांककर देखते हैं तो वहां का नजारा किसी खौफनाक सीन से कम नहीं होता. शख्स बुरी तरह घायल पड़ा होता है और उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें दिख रही होती हैं. वहां मौजूद लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन हालत देखकर कई लोगों की हालत भी बिगड़ जाती है.

बांग्लादेश का बताया जा रहा वीडियो

बताया जा रहा है कि यह वीडियो बांग्लादेश के किसी रेलवे ट्रैक का है, हालांकि इसका सटीक लोकेशन अभी तक सामने नहीं आया है. वीडियो तेजी से फेसबुक, इंस्टाग्राम और X (पहले ट्विटर) पर शेयर हो रहा है. हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग एक ही बात कह रहे हैं "ऐसे स्टंट करते वक्त लोग क्यों भूल जाते हैं कि जान सिर्फ एक बार मिलती है."

यूजर्स की कांप उठी रूह

वीडियो को md.rohan_sonar नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कैमरामैन कभी किसी की जान नहीं बचाता. एक और यूजर ने लिखा...कितना दर्दनाक और भयानक हादसा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देखने से तो लग रहा है कि इस शख्स की मौत हो गई होगी.

