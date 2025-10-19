हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग50 चॉकलेट बम पर उढ़ेला पेट्रोल और फिर लगा दी आग! धमाका देख कांप उठेगी रूह- वीडियो हो रहा वायरल

50 चॉकलेट बम पर उढ़ेला पेट्रोल और फिर लगा दी आग! धमाका देख कांप उठेगी रूह- वीडियो हो रहा वायरल

कुछ ही सेकंड में जो धमाका होता है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. धमाके की आवाज और धुएं का गुबार देखकर ऐसा लगता है मानो किसी इलाके में असली बम फट गया हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Oct 2025 06:31 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं. वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर 50 से ज्यादा चॉकलेट बम रखता है और फिर उस पर पूरी बोतल भर पेट्रोल उड़ेल देता है. इतना ही नहीं, वो लाइटर जलाकर पटाखों को आग भी लगा देता है और फिर भाग खड़ा होता है. कुछ ही सेकंड में जो धमाका होता है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. धमाके की आवाज और धुएं का गुबार देखकर ऐसा लगता है मानो किसी इलाके में असली बम फट गया हो.

चॉकलेट बम में डाला पेट्रोल फिर लगा दी आग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सुनसान सड़क पर एक युवक आता है और अपने बैग से चॉकलेट बम के पैकेट निकालता है. वो एक-एक कर करीब 50 बम सड़क के बीच में रख देता है. फिर वह एक बोतल से पेट्रोल निकालकर उन पटाखों पर पूरी बोतल उड़ेल देता है. कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा उसका साथी पूरा नजारा वीडियो में कैद कर रहा होता है.

 
 
 
 
 
इसके बाद युवक बिना कुछ सोचे-समझे लाइटर जलाता है, पटाखों में आग लगाता है और तेजी से भाग जाता है. कुछ ही सेकंड में आग पेट्रोल के साथ मिलकर तेजी से भड़कती है और फिर एक के बाद एक धमाकों की झड़ी लग जाती है. धमाके की आवाज इतनी तेज होती है कि कैमरा रिकॉर्डिंग तक हिल जाता है. वीडियो में हर तरफ धुआं और चिंगारियां फैल जाती हैं. सड़क पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने असली बम ब्लास्ट कर दिया हो.

यूजर्स बोले, मां बाप मारते नहीं है क्या?

वीडियो को mithlesh_motovlogger नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई उतना मजा नहीं आया. बड़े खतरनाक लोग हैं भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई तुम्हारे मां बाप तुम्हें कूटते नहीं हैं क्या?

Published at : 19 Oct 2025 06:25 PM (IST)
