भरे सिलेंडर पर रखा बम और लगा दी आग! इसके बाद जो हुआ देखकर फटी रह जाएंगी आंखें- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो हैरान कर देने वाला होता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने लोगों को डरा भी दिया और गुस्से में भी भर दिया. वीडियो में एक शख्स इतना लापरवाह और खतरनाक काम करता दिखता है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. वो खाली सड़क के बीचोंबीच एक भरा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर रखता है, उसके ऊपर एक रस्सी बम रखता है और फिर आग लगा देता है. कुछ ही सेकंड बाद जैसे ही बम फटता है, सिलेंडर से आग का ऐसा भयानक गोला निकलता है मानो सड़क पर ज्वालामुखी फूट गया हो. ये नजारा इतना डरावना होता है कि वीडियो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

एलपीजी सिलेंडर पर रखा बम और लगा दी आग

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक सुनसान सड़क के बीच एक व्यक्ति एक एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर आता है. वह उसे सड़क के बीचोबीच रख देता है. इसके बाद वह सिलेंडर के ऊपर रस्सी बम (जो आमतौर पर दिवाली में इस्तेमाल किया जाता है) रखता है और उसमें आग लगाता है. कैमरा थोड़ा दूर रखा गया है ताकि पूरा नजारा रिकॉर्ड हो सके. कुछ ही सेकंड में बम फटता है और अचानक सिलेंडर से इतनी तेज़ आग की लपटें निकलती हैं कि देखने वाला भी सहम जाए.

View this post on Instagram A post shared by Raaz Anubhav (@deepakraaz566)

ज्वालामुखी की तरह फूटा सिलेंडर

आग का गोला लगभग ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा दिखता है. चारों ओर धुआं और लपटें फैल जाती हैं. ऐसा लगता है मानो सिलेंडर किसी भी पल ब्लास्ट कर जाएगा. हालांकि वीडियो के अंत तक सिलेंडर फटता नहीं है, लेकिन उससे निकलती आग और धुआं भयानक रूप से उठता रहता है. आसमान तक जाती लपटें यह बताने के लिए काफी हैं कि अगर यह सिलेंडर सच में फट जाता तो पास में मौजूद किसी की जान भी जा सकती थी.

यह भी पढ़ें: Video: क्या चोर बनेगा रे तू! खिड़की के रास्ते घुस रहा था, तोता ऐसा चिल्लाया, हो गया नौ दो ग्यारह, वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, समाज के लिए खतरा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो

वीडियो को deepakraaz566 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसा लगता है कि ये किसी एडिटिंग का कमाल है. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, कार्रवाई होनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये लोग दिमाग से अपाहिज हैं क्या. इस तरह के जानलेवा स्टंट कौन करता है.

यह भी पढ़ें: Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो