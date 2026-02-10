गर्लफ्रेंड की हत्या कर रोने लगा शख्स , बोला जेल गया तो GTA मिस हो जाएगा, यूजर्स ने लगा दी क्लास

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा हत्या का मामला चर्चा में है, जिसने लोगों को सिर्फ डरा ही नहीं बल्कि हैरान भी कर दिया है. मामला इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड का है, जहां एक शख्स ने अपनी ही पार्टनर की हत्या कर दी. लेकिन इस केस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा अपराध की बर्बरता से ज्यादा आरोपी के अजीब और डरावने व्यवहार को लेकर हो रही है. पुलिस हिरासत में आरोपी का रोना उसकी प्रेमिका की मौत के लिए नहीं, बल्कि एक वीडियो गेम मिस हो जाने को लेकर था. जैसे ही यह बात सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और हैरानी दोनों फूट पड़े.

गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद रोने लगा शख्स

यह मामला ऑक्सफोर्ड क्राउन कोर्ट में सामने आया, जहां 35 वर्षीय रॉबर्ट रिचेन्स ने अपनी पार्टनर रैचेल वॉन की हत्या की बात स्वीकार की. घटना 30 मई की है, जब रिचेन्स ने खुद इमरजेंसी सर्विस को फोन कर कहा कि उसने गलती से किसी को मार दिया है. कॉल रिकॉर्डिंग अदालत में सुनाई गई, जिसमें वह शर्मिंदा होने की बात करता नजर आया. फोन कॉल के बाद पुलिस तुरंत ऑक्सफोर्ड स्थित घर पहुंची. अंदर 40 साल की रैचेल वॉन बेसुध हालत में मिलीं. मेडिकल टीम ने काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद रिचेन्स को गिरफ्तार कर लिया गया.

रोते रोते बोला, जेल गया तो GTA मिस हो जाएगा

अदालत में पेश किए गए बॉडी कैम फुटेज में रिचेन्स पुलिस गाड़ी में बैठा जोर जोर से रोता नजर आता है. लेकिन इसी बीच वह अचानक कहता है कि वह GTA मिस कर देगा. एक पुलिस अफसर को उसकी बात समझ नहीं आती और वह पूछता है कि कौन सा GTA. इस पर आरोपी कहता है GTA 6. जब अफसर ने बताया कि GTA 6 अभी महीनों बाद रिलीज होगा, तभी रिचेन्स को अपनी हालत का अहसास होता है और वह कहता है कि अब उसे उम्रकैद होगी.

यूजर्स बोले, साइको है जेल जाने पर अक्ल ठिकाने आ जाएगी

जैसे ही यह बात सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों ने इसे बेहद डरावना और असंवेदनशील बताया. यूजर्स का कहना है कि किसी इंसान की जान लेने के बाद अगर किसी को वीडियो गेम की चिंता हो, तो यह मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है. कई लोगों ने इसे आधुनिक समाज में भावनात्मक शून्यता का उदाहरण बताया.

