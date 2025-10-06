गन्ने की मशीन में फंसा शख्स का हाथ! निकालने में छूटे लोगों के पसीने- वीडियो देख फट पड़ेगा कलेजा

मर्द अपना घर और पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करता. इन्हीं जद्दोजहद में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि उन्हें देखकर लोगों का दिल पसीज जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स का हाथ गन्ने का जूस निकालते हुए मशीन में फंस गया है और अब वो शख्स दर्द से इस कदर तड़प रहा है कि देखने वालों की आंख में आंसू आ गए. वीडियो देखकर आपका भी कलेजा फट पड़ेगा.

गन्ने के रस की मशीन में फंसा शख्स का हाथ

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स दर्द में बुरी तरह तड़पता दिखाई दे रहा है. दर्द से तड़पने की वजह ये है कि शख्स का हाथ गन्ने का रस निकालने की मशीन में फंस गया है. शख्स का हाथ इस कदर मशीन में फंसा हुआ है कि उसके हाथ से खून बहकर लगातार निकलता जा रहा है. आसपास भीड़ जमा है और लोग शख्स का फंसा हुआ हाथ बाहर निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि मशीन में गन्ना डालते वक्त शख्स का हाथ मशीन में फंस गया जिसके बाद तुरंत मशीन को बंद किया गया. लेकिन जब तक मशीन बंद हुई शख्स का आधे से ज्यादा हाथ घायल हो चुका था. वीडियो देखने के बाद आप भी सिहर उठेंगे.

View this post on Instagram A post shared by TITANIUM MEMES (@titan_memes30)

वीडियो देख सिहर उठे यूजर्स

वीडियो को titan_memes30 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो देखते हुए मैं इस शख्स का दर्द महसूस कर सकता हूं. एक और यूजर ने लिखा...इन सारे लोगों को सलाम जिन्होंने शख्स की जान बचाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शख्स इसलिए रो रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि अब कमाएगा कौन.

