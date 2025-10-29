हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिंदगी भर पंचर नहीं होगा! टायर के साथ ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा- वीडियो देख लोगों ने दी सलामी

जिंदगी भर पंचर नहीं होगा! टायर के साथ ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा- वीडियो देख लोगों ने दी सलामी

Bike Tyre viral: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सड़क किनारे या किसी कार्यशाला जैसी जगह पर खड़ा है. उसके सामने एक पुराना बाइक का टायर रखा हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Oct 2025 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब और हैरान करने वाले प्रयोग देखने को मिलते हैं. कभी कोई खाना बनाने के नए तरीके से चौंका देता है, तो कभी कोई देसी जुगाड़ से इंटरनेट पर सनसनी मचा देता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने वाकई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक शख्स टायर के अंदर ऐसा कुछ भरता दिखाई दे रहा है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. शख्स ने टायर में हवा या ट्यूब नहीं बल्कि आरसीसी यानी रेत, सीमेंट और कंक्रीट का घोल भर दिया. अब वीडियो पर लोगों के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं.

टायर में भर दिया आरसीसी का घोल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सड़क किनारे या किसी कार्यशाला जैसी जगह पर खड़ा है. उसके सामने एक पुराना बाइक का टायर रखा हुआ है. वह टायर में एक लोहे की रॉड से बड़ा सा छेद करता है. इसके बाद वह छेद में से रेत, सीमेंट और कंक्रीट का गाढ़ा घोल डालना शुरू करता है. कुछ देर तक वह इस मटेरियल को टायर में भरता रहता है ताकि अंदर कोई खाली जगह न बचे. टायर पूरी तरह भर जाने के बाद वह उसे सूखने के लिए छोड़ देता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shubham Kumar (@0o_yes)

सोशल मीडिया पर बना मजाक

वीडियो पोस्ट करने वाले ने दावा किया कि यह टायर अब कभी पंचर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ठोस सीमेंट भर गया है. यानी हवा निकलने या दबाव गिरने का सवाल ही नहीं. वीडियो में शख्स यह दिखाने की कोशिश करता है कि अब यह टायर बेहद मजबूत और टिकाऊ बन चुका है. हालांकि सोशल मीडिया पर शख्स के इस कारनामे का मजाक बन गया है और लोग तंज कसते हुए शख्स को तोपों की सलामी देने की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: क्या चोर बनेगा रे तू! खिड़की के रास्ते घुस रहा था, तोता ऐसा चिल्लाया, हो गया नौ दो ग्यारह, वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, अब कभी पंचर नहीं होगा

वीडियो को Shubham Kumar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस भाई को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...अब पंचर वालों का धंधा भी खतरे में है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब ये कभी पंचर नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो

Published at : 29 Oct 2025 06:57 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने बिहार SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को ही घेरा
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को घेरा
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?
Sandeep Chaudhary: बिहार का रण... चलेगा 'तेजस्वी प्रण'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने बिहार SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को ही घेरा
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को घेरा
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
ट्रेंडिंग
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
नौकरी
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget