सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब और हैरान करने वाले प्रयोग देखने को मिलते हैं. कभी कोई खाना बनाने के नए तरीके से चौंका देता है, तो कभी कोई देसी जुगाड़ से इंटरनेट पर सनसनी मचा देता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने वाकई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक शख्स टायर के अंदर ऐसा कुछ भरता दिखाई दे रहा है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. शख्स ने टायर में हवा या ट्यूब नहीं बल्कि आरसीसी यानी रेत, सीमेंट और कंक्रीट का घोल भर दिया. अब वीडियो पर लोगों के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं.

टायर में भर दिया आरसीसी का घोल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सड़क किनारे या किसी कार्यशाला जैसी जगह पर खड़ा है. उसके सामने एक पुराना बाइक का टायर रखा हुआ है. वह टायर में एक लोहे की रॉड से बड़ा सा छेद करता है. इसके बाद वह छेद में से रेत, सीमेंट और कंक्रीट का गाढ़ा घोल डालना शुरू करता है. कुछ देर तक वह इस मटेरियल को टायर में भरता रहता है ताकि अंदर कोई खाली जगह न बचे. टायर पूरी तरह भर जाने के बाद वह उसे सूखने के लिए छोड़ देता है.

View this post on Instagram A post shared by Shubham Kumar (@0o_yes)

सोशल मीडिया पर बना मजाक

वीडियो पोस्ट करने वाले ने दावा किया कि यह टायर अब कभी पंचर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ठोस सीमेंट भर गया है. यानी हवा निकलने या दबाव गिरने का सवाल ही नहीं. वीडियो में शख्स यह दिखाने की कोशिश करता है कि अब यह टायर बेहद मजबूत और टिकाऊ बन चुका है. हालांकि सोशल मीडिया पर शख्स के इस कारनामे का मजाक बन गया है और लोग तंज कसते हुए शख्स को तोपों की सलामी देने की मांग कर रहे हैं.

यूजर्स बोले, अब कभी पंचर नहीं होगा

वीडियो को Shubham Kumar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस भाई को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...अब पंचर वालों का धंधा भी खतरे में है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब ये कभी पंचर नहीं होगा.

