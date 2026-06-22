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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगठेले से रोटी मांगकर गायों को खिलाने वाले शख्स का वीडियो वायरल, लोग बोले- दिल अमीरों से भी बड़ा

ठेले से रोटी मांगकर गायों को खिलाने वाले शख्स का वीडियो वायरल, लोग बोले- दिल अमीरों से भी बड़ा

गायों को खिलाने के लिए घर-घर से रोटी मांगने वाले एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने उसके निस्वार्थ भाव और जानवरों के प्रति प्यार की जमकर तारीफ की.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 12:05 AM (IST)
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आज के समय में जहां गाय को रोटी खिलाना पुण्य माना जाता है, वहीं शहरों में भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग अक्सर बस दिखावे के लिए गाय को रोटी खिलाते हैं. इसी बीच इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी का दिल छू लिया है. यह वीडियो "कलेश पेज" पर शेयर किया गया, जहां आम तौर पर लड़ाई-झगड़े या विवाद वाले वीडियो दिखाए जाते हैं, लेकिन इस बार लोगों को एक अलग और भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला.

घर-घर से रोटी मांगकर बेजुबानों का पेट भरता है यह शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी अपने ठेले के साथ घर-घर जाकर लोगों से रोटी मांगता है. लेकिन यह रोटी वह अपने लिए नहीं बल्कि गायों को खिलाने के लिए इकट्ठा कर रहा है. देखने में यह शख्स साधारण और गरीब लग रहा है, लेकिन उसका यह काम बता रहा है कि असली दिल किसी की जेब से नहीं बल्कि उसके इरादों से अमीर होता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि जितना वह जानवरों से प्यार करता है, जानवर भी उससे उतना ही प्यार करते हैं. उसने अपने कंधे पर गाय के बछड़े को बैठाकर एकदम प्यार से रोटी खिला रहा है.

हर कोई यही बोल रहा है कि उनकी भारी-भरकम जिंदगी में इस वीडियो ने उन्हें एक पल के लिए सुकून दे दिया. हर कोई यही सोच रहा है कि उस गरीब आदमी के पास पैसा, नौकरी न होने के बाद भी वह खुद से पहले गायों की सेवा कर रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक हजारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. 

यह भी पढ़ेंः Video: गाड़ी के नीचे छिपी थी नन्ही-सी जान, इस पुलिस जवान की तत्परता से बच गई जान- सलाम कर रहे यूजर्स

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

वीडियो पर लोगों के कमेंट्स भी काफी दिलचस्प रहे.  एक यूजर ने लिखा कि भले ही यह इंसान देखने में गरीब लगे, लेकिन उसका दिल किसी भी अमीर इंसान से बड़ा है. कई लोगों ने इसे कलेश पेज पर मिलने वाला सबसे सुकून भरा प्लॉट ट्विस्ट बताया, क्योंकि वहां ऐसी पॉजिटिव चीजें कम ही देखने को मिलती हैं. एक कमेंट में इस शख्स को धरती पर बचा हुआ आखिरी भला इंसान तक कह दिया गया, जो खुद के लिए नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए मांगता है, और उसके इस प्रयास को सम्मान के काबिल बताया गया. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

यह भी पढ़ेंः  Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा

Published at : 22 Jun 2026 12:05 AM (IST)
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Social Media Viral Heartwarming Video VIRAL VIDEO Feeding Cows
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