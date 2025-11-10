हाईवे पर स्टंट दिखा रहा था युवक, तभी बिगड़ा बैलेंस और टूट गई हड्डियां- डरा देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. वीडियो में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार में स्टंट करता नजर आता है. कैमरे के सामने उसका आत्मविश्वास आसमान पर होता है. चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चुनौती और हाथों में बाइक का हैंडल, मानो सड़क उसी की जागीर हो. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जो हुआ, वो न सिर्फ दर्दनाक था बल्कि सबक देने वाला भी.

तेज रफ्तार बाइक से स्टंट दिखा रहा था शख्स

वीडियो की शुरुआत में युवक अपनी बाइक को तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ाते हुए व्हीली मारता है. पीछे उसके कुछ दोस्त भी बाइक पर सवार हैं और पूरा ग्रुप जैसे किसी फिल्मी सीन की तरह स्टंट कर रहा होता है. सड़क सुनसान है, दोनों ओर हरे पेड़ों की लाइन और कैमरे में कैद हो रहा है उसका “स्वैग”. कुछ ही पल के लिए लगता है कि यह लड़का सच में बाइक पर उड़ रहा है.

तभी बिगड़ा बैलेंस और टूट गई हड्डियां?

लेकिन अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लेकर आता है. जैसे ही बाइक का बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है, पहिया हवा में घूम जाता है और युवक सीधे सड़क किनारे जा गिरता है. बाइक सड़क से उछलकर मीडियन पर चढ़ जाती है और युवक जमीन पर धूल फांकता दिखता है. उसके शरीर के हावभाव से साफ पता चलता है कि झटका जोरदार था. सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं “यह एक सेकंड का घमंड और जिंदगी भर का दर्द बन गया.”

यूजर्स ने ले ली मौज, बोले कितनी हड्डियां टूटी?

वीडियो को @ashokshera94 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...नाइस स्टंट, अब दुनिया आपको मिस किया करेगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कितनी हड्डियां टूटी भाई की.

