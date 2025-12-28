हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: लोहे की ड्रेस पहन खूंखार शेरों के बीच कूदा युवक, आगे जो हुए देखकर नहीं आएगा यकीन

Video: लोहे की ड्रेस पहन खूंखार शेरों के बीच कूदा युवक, आगे जो हुए देखकर नहीं आएगा यकीन

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स भारी लोहे की ड्रेस पहनकर जमीन पर मजबूती से खड़ा है. उसके चारों ओर कई शेर घूमते नजर आते हैं. कुछ शेर उसे घूरते हैं तो कुछ पास आकर सूंघने की कोशिश करते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Dec 2025 05:19 PM (IST)
सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते. कभी कोई अजूबा नजर आता है तो कभी ऐसा खतरनाक कारनामा, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरानी और डर दोनों से भर दिया है. वीडियो में एक शख्स जंगल जैसे खुले इलाके में शेरों के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि शख्स ने पूरे शरीर पर लोहे की खास ड्रेस पहन रखी है, जिसमें नुकीले कांटे बाहर की ओर निकले हुए हैं. वीडियो देखने वाले हर शख्स के मन में पहला सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कोई इंसान इतनी बड़ी जान जोखिम में डालकर शेरों के बीच क्यों पहुंचा.

लोहे वाली ड्रेस देख हैरान रह गए शेर

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स भारी लोहे की ड्रेस पहनकर जमीन पर मजबूती से खड़ा है. उसके चारों ओर कई शेर घूमते नजर आते हैं. कुछ शेर उसे घूरते हैं तो कुछ पास आकर सूंघने की कोशिश करते हैं. माहौल बेहद तनावपूर्ण दिखाई देता है क्योंकि शेर जैसे खूंखार जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं. लेकिन जैसे ही शेर उस शख्स के पास पहुंचते हैं, वे हमला करने से हिचकिचाते नजर आते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Epic Stuffs (@epic_.stufffs)

नाकाम हुआ शेर का हमला

वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आता है जब एक शेर उस शख्स पर हमला करने की कोशिश करता है. शेर तेजी से आगे बढ़ता है और पंजा मारने का प्रयास करता है, लेकिन लोहे की ड्रेस में लगे नुकीले कांटों की वजह से वह तुरंत पीछे हट जाता है. हमला नाकाम हो जाता है और शेर खुद को दूर कर लेता है. यह नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दंग रह जाते हैं. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि शायद यही वजह है कि शेर चाहकर भी उस शख्स पर हमला नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि वीडियो पूरी तरह से एआई जनरेटेड बताया जा रहा है.

यूजर्स ने बताई वीडियो की सच्चाई

वीडियो को epic_.stufffs नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये शेर कैमरामैन पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं. इस पर एक यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा...क्योंकि वीडियो एआई से बनाया गया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एआई का सही इस्तेमाल कोई इस भाई से सीखे.

Published at : 28 Dec 2025 05:19 PM (IST)
