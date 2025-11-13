इस शख्स ने खौलते तेल में ऐसे हाथ धोए, जैसे ठंडा पानी... वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइस शख्स ने खौलते तेल में ऐसे हाथ धोए, जैसे ठंडा पानी... वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश

हाल ही में जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. इस वीडियो में एक शख्स ऐसा काम करता दिख रहा है, जो आम इंसान के लिए नामुमकिन जैसा लगता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 13 Nov 2025 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कभी कोई अजीबोगरीब करतब देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन हाल ही में जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. इस वीडियो में एक शख्स ऐसा काम करता दिख रहा है, जो आम इंसान के लिए नामुमकिन जैसा लगता है.

आपने सुना होगा कि खौलते तेल को छूना भी कितना खतरनाक होता है. जरा सा तेल भी अगर हाथ पर गिर जाए तो तुरंत छाला पड़ जाता है. लेकिन इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ने न सिर्फ उबलते तेल को छुआ, बल्कि उसने अपने हाथ उसमें इस तरह डुबोए, जैसे वह ठंडे पानी में हाथ धो रहा हो. यह नजारा देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. 

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बड़े आराम से खौलते हुए तेल के कड़हाई के पास खड़ा है. तेल में से भाप उठ रही है, जिससे साफ दिख रहा है कि तेल बहुत गर्म है फिर वह शख्स बिना किसी डर या झिझक के अपना हाथ उस उबलते तेल में डाल देता है और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके चेहरे पर कोई दर्द या परेशानी का भाव तक नहीं दिखता है. वह तेल में हाथ डालकर कुछ सेकंड बाद निकालता है और तेल की कुछ बूंदें भी बाहर लेकर दिखाता है. इस पूरे दौरान उसके हाथ पर किसी तरह का जलने का निशान नहीं दिखता. यह देखकर लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. 

लोगों के हैरान होने वाले जबरदस्त रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, लोगों की भीड़ कमेंट सेक्शन में उमड़ पड़ी. किसी ने लिखा, ये तो जादू है. तो किसी ने कहा, क्या सच में ये खौलता तेल है या कोई ट्रिक. कई लोगों ने मजाक में लिखा कि भाई ने नया तरीका निकाल लिया हाथ धोने का, कुछ यूजर्स ने यह भी अंदाजा लगाया कि हो सकता है यह कोई कैमरा ट्रिक हो या फिर तेल पूरी तरह से उबल नहीं रहा हो. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह व्यक्ति किसी खास तकनीक या तरकीब का यूज कर रहा होगा जिससे उसे जलन महसूस नहीं हुई. इस वीडियो ने लोगों को हक्का-बक्का कर दिया है. कुछ इसे चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ इसे एडिटेड वीडियो कह रहे हैं. 

Published at : 13 Nov 2025 02:25 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO Boiling Oil Video
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
