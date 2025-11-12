सर्दियां हैं और शादियों का सीजन अपने चरम पर चल रहा है. आए दिन कोई न कोई अपने हाथ पीले कर रहा है. लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि शादियों का सीजन हो और सोशल मीडिया पर शादी के हंगामे का तड़का न लगे. एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे साली की मस्ती ने दूल्हे का पारा हाई कर दिया और दूल्हे ने अपनी ही साली को उठाकर ऐसा फेंका कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और आपको हंसी भी आएगी.

मिठाई खिला रही साली पर दूल्हे ने निकाला गुस्सा!

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव की देसी शादी रचाई जा रही है. दूल्हा रस्में पूरी करने के लिए अपने ससुराल के आंगन में सेहरा डाले बैठा है. तभी कहीं से दूल्हे की साली आती है और दूल्हे को मिठाई खिलाने के लिए हाथ बढ़ाती है. लेकिन शायद दूल्हे को अपनी साली का ये अंदाज पसंद नहीं आता और वो उसे मिठाई खिलाने से रोकने लगता है. लेकिन साली भी कहां मानने वाली थी, उसने भी मिठाई खिलाने की जैसे कसम खा रखी हो. होता फिर वही है, दोनों अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और दूल्हे को गुस्सा आ जाता है.

View this post on Instagram A post shared by JDI💫 (@j_d_i_5)

ऐसा दिया धक्का कि जमीन पर उछलकर गिरी साली साहिबा!

गुस्से में दूल्हे राजा ये भूल जाते हैं कि वो ससुराल में बैठे हैं और उन्हें मिठाई खिला रही लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी साली यानी उनकी दुल्हन की बहन है. बस फिर क्या गुस्से में आग बबूला दूल्हे राजा साली को ऐसा धक्का देते हैं कि साली दूल्हे की पगड़ी को हाथ में नोचे आंगन में ऐसे गिर पड़ती है जैसे आसमान से ओले गिरते हैं. इसके बाद वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वीडियो वहीं खत्म हो जाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिस पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

यूजर्स लेने लगे मजे, बोले दहेज नहीं मिला होगा

वीडियो को j_d_i_5 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हमला अचानक हुआ था. एक और यूजर ने लिखा...इसके बाद तो दूल्हे के साथ पूरी बारात को कूटा होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है दूल्हे को दहेज नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल