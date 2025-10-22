शख्स को नंगा कर पूरे शरीर पर बांधे पटाखे! फिर सबके सामने लगा दी आग- दिल दहला देगा वीडियो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशख्स को नंगा कर पूरे शरीर पर बांधे पटाखे! फिर सबके सामने लगा दी आग- दिल दहला देगा वीडियो

वो ऐसे खड़ा है जैसे किसी सजा के लिए तैयार किया जा रहा हो. पीछे खड़े लोग हंसते हैं, शोर मचाते हैं और अगले ही पल कोई उस पटाखों की लड़ में आग लगा देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Oct 2025 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

दीवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस त्योहार की चमक को डर में बदल दिया है. वीडियो में जो नजारा दिखता है, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. कुछ लोग दीवाली के मौके पर ऐसा खतरनाक स्टंट कर रहे हैं जो मौत को दावत देने जैसा है. वीडियो में एक युवक लकड़ियों के खूंटे से बंधा दिखाई देता है. उसके दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए गए हैं और पूरे शरीर पर पटाखों की लड़ लिपटी हुई है. वो ऐसे खड़ा है जैसे किसी सजा के लिए तैयार किया जा रहा हो. पीछे खड़े लोग हंसते हैं, शोर मचाते हैं और अगले ही पल कोई उस पटाखों की लड़ में आग लगा देता है.

पूरे शरीर पर बांध दिए पटाखे!

यह वीडियो किसी अज्ञात इलाके का बताया जा रहा है जहां दीवाली के जश्न के बीच युवाओं ने सोशल मीडिया फेम पाने के लिए जानलेवा स्टंट करने का फैसला किया. वीडियो की शुरुआत में एक युवक लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ दिखाई देता है. उसके शरीर पर सिर से पांव तक पटाखों की बड़ी-बड़ी लड़ें लिपटी हैं, वही जो बारातों में या छतों पर चलाई जाती हैं. पास खड़े दोस्त मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे होते हैं और कोई कहता है, “अब आग लगाओ!”

धुएं और आग में गुल हुआ शख्स

जैसे ही पटाखों में आग लगती है, कुछ ही सेकंड में पूरा शरीर चमक और धमाकों से ढक जाता है. आवाजें इतनी तेज होती हैं कि कैमरे के माइक्रोफोन में सिर्फ फटने की गूंज सुनाई देती है. आसपास के लोग पहले हंसते हैं, लेकिन जब धुएं के बीच से युवक की परछाई डगमगाती दिखती है, तो हंसी की जगह खामोशी छा जाती है. पटाखे बुझने के बाद एक शख्स कपड़ा लेकर दौड़ता है और शख्स के जले हुए पैरों पर डाल देता है.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को @PropagandaRaid नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हो सकता है पेट भरने के लिए मजबूरी में किया हो. एक और यूजर ने लिखा..अरे भाई ये तो आज के बाद कोई स्टंट करने लायक नहीं रहा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस तरह के स्टंट पर रोक लगनी चाहिए.

Published at : 22 Oct 2025 08:07 AM (IST)
Dangerous TRENDING VIRAL VIDEO
