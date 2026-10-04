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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभीड़ में शख्स ने सीएम हिमंता से मांग लिया iPhone, मिला ऐसा मजेदार जवाब

भीड़ में शख्स ने सीएम हिमंता से मांग लिया iPhone, मिला ऐसा मजेदार जवाब

हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद इस मजेदार वाकये का वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम भीड़ में खड़े लोगों से हाथ मिलाकर उनका हालचाल ले रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Oct 2026 01:13 PM (IST)
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नेताओं की जनसभाओं में लोग अक्सर अपने इलाके की सड़क, पानी, अस्पताल या नौकरी की मांग लेकर पहुंचते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के सामने एक ऐसा फरियादी आ गया, जिसकी मांग सुनकर खुद सीएम साहब का सिर चकरा गया. भीड़ में खड़े एक शख्स ने किसी काम या समस्या के बजाय सीधे मुख्यमंत्री से आईफोन की मांग कर दी. पल भर के लिए चौंके सीएम हिमंता ने जिस मजेदार और दोस्ताना अंदाज में इस अनूठी फरमाइश का जवाब दिया, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

'सर, मुझे आईफोन चाहिए' मांग सुनकर सीएम ने उठाया हाथ!

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद इस मजेदार वाकये का वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम भीड़ में खड़े लोगों से हाथ मिलाकर उनका हालचाल ले रहे थे. तभी एक बंदा बड़ी बेबाकी और कॉन्फिडेंस के साथ आगे आया और बोला “सर, मुझे एक आईफोन चाहिए.” यह सुनते ही हिमंता बिस्वा सरमा रुक गए और मुस्कुराते हुए पूछा, “आईफोन? नया चाहिए या पुराना?”

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बात यहीं खत्म नहीं हुई, सीएम ने मजाक-मजाक में प्यार से उस शख्स को एक हल्की सी थप्पड़ लगाने का नाटक करते हुए हाथ भी उठाया, जिसे देखकर आसपास खड़ी भीड़ ठहाके लगाकर हंस पड़ी.

 
 
 
 
 
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'ठीक है, मिल जाएगा आईफोन' सीएम ने दिया दिल जीतने वाला जवाब

मजाक-मस्ती के बाद मुख्यमंत्री ने उस शख्स को निराश नहीं किया. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “ठीक है, हम तुम्हें आईफोन दिलवा देंगे. तुम्हें मिल जाएगा.” इतना वादा करने के बाद सीएम आगे बढ़ गए और बाकी लोगों से मिलने लगे. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने कैप्शन में लिखा “वेरी क्लियर प्रायोरिटीज”

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इंटरनेट पर आई रिएक्शंस की बाढ़, यूजर्स बोले - 'भाई का कॉन्फिडेंस तो देखो'

सोशल मीडिया पर आते ही यह रील छा गई और लोग इस पर जमकर चटकारे ले रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स उस शख्स की हिम्मत और सीएम के हाजिरजवाबी अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतना कॉन्फिडेंस लाइफ में चाहिए कि सीधे मुख्यमंत्री से ही आईफोन मांग ले!" वहीं दूसरे ने चुटकी लेते हुए लिखा, "अब बस यह देखना है कि भाई को सच में आईफोन मिलता है या नहीं." नेटिजन्स सीएम के इस दोस्ताना और मजाकिया मिजाज की दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 01:13 PM (IST)
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