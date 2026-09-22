गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट

तेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट

वायरल वीडियो ठाणे के वर्तकनगर इलाके का बताया जा रहा है. वीडियो में एक कार सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है और कार के बोनट पर एक युवक बैठा नजर आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Sep 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

आधी रात का सन्नाटा, सड़क पर दौड़ती कार और उसके बोनट पर बैठे कुछ युवक... सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ठाणे के वर्तकनगर इलाके का यह वीडियो देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में कुछ युवक चलती कार के बोनट पर बैठकर खतरनाक अंदाज में सफर करते नजर आ रहे हैं. जिस सड़क पर लोग सुरक्षित घर पहुंचने के लिए सफर कर रहे थे, उसी सार्वजनिक सड़क पर युवकों का यह कारनामा सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस तरह की लापरवाही को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

आधी रात में सड़क पर दिखा खतरनाक नजारा

वायरल वीडियो ठाणे के वर्तकनगर इलाके का बताया जा रहा है. वीडियो में एक कार सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है और कार के बोनट पर एक युवक बैठा नजर आ रहा है. कार के चलते रहने के दौरान बोनट पर बैठकर इस तरह सफर करना बेहद जोखिम भरा दिखाई देता है. वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी इस पूरे नजारे को कैमरे में कैद करता नजर आ रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

चलती कार के बोनट पर बैठा रहा युवक

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यही है कि युवक कार के अंदर बैठने के बजाय उसके बोनट पर बैठा हुआ है. कार सड़क पर आगे बढ़ रही है और युवक उसी दौरान बोनट पर बैठे नजर आ रहा है. जरा सी चूक या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में गंभीर हादसा हो सकता था. इसके अलावा सड़क पर मौजूद दूसरे वाहन भी इस तरह की हरकत से प्रभावित हो सकते हैं.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग वीडियो को देखकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि सार्वजनिक सड़क को इस तरह के स्टंट के लिए इस्तेमाल करना दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकता है. वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे खतरनाक स्टंट करने वालों को सड़क पर इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई.

सड़क सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

सड़क पर वाहन चलाते समय छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. ऐसे में चलती कार के बोनट पर बैठकर सफर करना कितना जोखिम भरा हो सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. अगर कार को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता या सामने कोई वाहन आ जाता तो बोनट पर बैठे युवकों के साथ गंभीर हादसा हो सकता था. साथ ही पीछे या आसपास चल रहे दूसरे वाहन भी इसकी चपेट में आ सकते थे.

वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या संबंधित पुलिस या ट्रैफिक विभाग इस मामले का संज्ञान लेगा. सार्वजनिक सड़क पर खतरनाक तरीके से स्टंट करने की ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं. हालांकि वीडियो में नजर आ रहे युवकों की पहचान और घटना की पूरी परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: स्कूली बच्चों ने प्रार्थना में गाया हनुमान अंश का भजन! वीडियो वायरल

वीडियो बना मनोरंजन या हादसे का खतरा?

सोशल मीडिया के दौर में वायरल होने की चाह में लोग कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं, जो उनके साथ-साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं. कुछ सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब व्यूज और लाइक्स हासिल कर सकता है, लेकिन सड़क पर की गई ऐसी लापरवाही की कीमत किसी गंभीर हादसे के रूप में चुकानी पड़ सकती है. ठाणे के वर्तकनगर से सामने आया यह वीडियो भी इसी सवाल को सामने रखता है कि सोशल मीडिया के लिए किया गया स्टंट आखिर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है.

यह भी पढ़ें: 80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
ट्रेंडिंग
स्कूली बच्चों ने प्रार्थना में गाया हनुमान अंश का भजन! वीडियो वायरल
स्कूली बच्चों ने प्रार्थना में गाया हनुमान अंश का भजन! वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
छाती से लगाकर के राखी तू मैंने...देहाती बच्चों का ये गाना सुन दिन बन जाएगा
छाती से लगाकर के राखी तू मैंने...देहाती बच्चों का ये गाना सुन दिन बन जाएगा
ट्रेंडिंग
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी पर BJP का बड़ा हमला, 'बिना नागरिकता के डाला वोट'
सोनिया गांधी पर BJP का बड़ा हमला, 'बिना नागरिकता के डाला वोट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी का एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा', बंटवारे की चर्चा पर बोले संजय निषाद
'यूपी का एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा', बंटवारे की चर्चा पर बोले संजय निषाद
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
इंडिया
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
एग्रीकल्चर
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा से पहले 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 16 अक्टूबर को वोटिंग
यूपी विधानसभा से पहले 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 16 अक्टूबर को वोटिंग
ट्रेंडिंग
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget