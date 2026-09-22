तेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट

आधी रात का सन्नाटा, सड़क पर दौड़ती कार और उसके बोनट पर बैठे कुछ युवक... सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ठाणे के वर्तकनगर इलाके का यह वीडियो देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में कुछ युवक चलती कार के बोनट पर बैठकर खतरनाक अंदाज में सफर करते नजर आ रहे हैं. जिस सड़क पर लोग सुरक्षित घर पहुंचने के लिए सफर कर रहे थे, उसी सार्वजनिक सड़क पर युवकों का यह कारनामा सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस तरह की लापरवाही को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

आधी रात में सड़क पर दिखा खतरनाक नजारा

वायरल वीडियो ठाणे के वर्तकनगर इलाके का बताया जा रहा है. वीडियो में एक कार सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है और कार के बोनट पर एक युवक बैठा नजर आ रहा है. कार के चलते रहने के दौरान बोनट पर बैठकर इस तरह सफर करना बेहद जोखिम भरा दिखाई देता है. वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी इस पूरे नजारे को कैमरे में कैद करता नजर आ रहा है.

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चलती कार के बोनट पर बैठा रहा युवक

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यही है कि युवक कार के अंदर बैठने के बजाय उसके बोनट पर बैठा हुआ है. कार सड़क पर आगे बढ़ रही है और युवक उसी दौरान बोनट पर बैठे नजर आ रहा है. जरा सी चूक या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में गंभीर हादसा हो सकता था. इसके अलावा सड़क पर मौजूद दूसरे वाहन भी इस तरह की हरकत से प्रभावित हो सकते हैं.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग वीडियो को देखकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि सार्वजनिक सड़क को इस तरह के स्टंट के लिए इस्तेमाल करना दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकता है. वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे खतरनाक स्टंट करने वालों को सड़क पर इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई.

सड़क सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

सड़क पर वाहन चलाते समय छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. ऐसे में चलती कार के बोनट पर बैठकर सफर करना कितना जोखिम भरा हो सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. अगर कार को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता या सामने कोई वाहन आ जाता तो बोनट पर बैठे युवकों के साथ गंभीर हादसा हो सकता था. साथ ही पीछे या आसपास चल रहे दूसरे वाहन भी इसकी चपेट में आ सकते थे.

वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या संबंधित पुलिस या ट्रैफिक विभाग इस मामले का संज्ञान लेगा. सार्वजनिक सड़क पर खतरनाक तरीके से स्टंट करने की ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं. हालांकि वीडियो में नजर आ रहे युवकों की पहचान और घटना की पूरी परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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वीडियो बना मनोरंजन या हादसे का खतरा?

सोशल मीडिया के दौर में वायरल होने की चाह में लोग कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं, जो उनके साथ-साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं. कुछ सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब व्यूज और लाइक्स हासिल कर सकता है, लेकिन सड़क पर की गई ऐसी लापरवाही की कीमत किसी गंभीर हादसे के रूप में चुकानी पड़ सकती है. ठाणे के वर्तकनगर से सामने आया यह वीडियो भी इसी सवाल को सामने रखता है कि सोशल मीडिया के लिए किया गया स्टंट आखिर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है.

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