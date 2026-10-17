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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इसे तुरंत हटा दें...', AI जनरेटेड वीडियो-फोटोज के खिलाफ नेहा शर्मा की लीगल वार्निंग

'इसे तुरंत हटा दें...', AI जनरेटेड वीडियो-फोटोज के खिलाफ नेहा शर्मा की लीगल वार्निंग

नेहा शर्मा ने एआई वीडियो और फोटोज के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने लीगल वार्निंग जारी की है और ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया से तुरंत हटा लेने के लिए कहा है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 05:14 PM (IST)
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बॉलीवुड में पिछले काफी समय से एआई वीडियो और फोटोज के साथ डीपफेक को लेकर सेलेब्स काफी चिंतित हैं. वो एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन के लिए याचिक दायर कर रहे हैं. बीते दिन ही कृति सेनन ने याचिका दाखिल की थी. ऐसे में अब एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने लीगल वार्निंग जारी किया है और तुरंत एआई जनरेटेड वीडियो फोटोज को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहा है. 

नेहा शर्मा ने एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और इसमें लीगल वॉर्निंग दी और कहा कि जिसमें भी उनकी फोटो और चेहरा का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है उस कंटेंट को जल्द से जल्द हटा लिया जाए वरना उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा.

नेहा शर्मा ने पोस्ट में क्या लिखा?

नेहा शर्मा ने एआई वीडियो और फोटोज को लेकर एक्स पर पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने लिखा, 'जो भी मेरी सहमति के बिना, एआई जनरेटेड वीडियो और फोटोज बनाने के लिए मेरे चेहरे या मेरी जैसी दिखने वाली छवि का इस्तेमाल कर रहा है, उसे तुरंत ऐसा करना बंद करने की वार्निंग दी जाती है. पहले से पोस्ट किए गए ऐसे सभी कंटेंट को भी हटा दें और मेरी पहचान का इस्तेमाल करके एआई-जनरेटेड वीडियो या तस्वीर बनाने, एडिट करने या उन्हें फैलाने से बचें.'

यह भी पढ़ें: 'जेलर 2' की आंधी में 'रणबाली' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी विजय देवरकोंडा की 4th बिगेस्ट ओपनर

नेहा शर्मा पोस्ट में आगे लिखती हैं, 'मुझे गलत तरीके से पेश करने या मेरी छवि को खराब करने के लिए मेरे चेहरे का इस तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा. मैं अपने फेस या अपने जैसी दिखने वाली छवि के ऐसे अनऑथराइज्ड इस्तेमाल के लिए अपनी सहमति नहीं देती हूं.'

नेहा शर्मा ने दी कानूनी चेतावनी

इसी के साथ ही नेहा शर्मा ने अंत लीगल एक्शन लेने की बात भी कही और लिखा, 'इसे एक औपचारिक वार्निंग समझें. ऐसे कंटेंट को बनाने, पोस्ट करने या फैलाने के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी. किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी फर्जी अकाउंट के पीछे छिपने या एआई का इस्तेमाल करने से वो जावबदेही से बच जाएगा.'

नेहा शर्मा की अपकमिंग फिल्म

बहरहाल, अब अगर नेहा शर्मा के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्ट्रेस पंजाबी फिल्म में नजर आने वाली हैं. वो फिल्म 'संजोग' को लेकर चर्चा में हैं, जिसका निर्देशन हरिश गार्गी कर रहे हैं. फिल्म में जस्सी गिल और हैप्पी रायकोटी भी अहम रोल में हैं. इसे सिनेमाघरों में वर्ल्डवाइड 27 नवंबर, 2026 को रिलीज किया जाएगा. फिलहाल हिंदी प्रोजेक्ट के लिए कोई जानकारी नहीं है. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Oct 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Neha Sharma
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