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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडिवाइडर पर दौड़ाई स्कूटी, वीडियो देख यूजर्स बोले- Bro Playing GTA

डिवाइडर पर दौड़ाई स्कूटी, वीडियो देख यूजर्स बोले- Bro Playing GTA

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्कूटी पर सवार युवक सड़क के डिवाइडर पर गाड़ी दौड़ाता नजर आया, जिसके बाद यूजर्स ने इसे GTA गेम से जोड़कर मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरु कर दी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर कुछ सेकंड के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में एक स्कूटी सवार सड़क के डिवाइडर पर ही स्कूटी चलाता दिखाई दिया. आमतौर पर डिवाइडर का इस्तेमाल वाहनों को अलग रखने और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में युवक ने इसे मानो सड़क का हिस्सा ही समझ लिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी सवार सामान्य सड़क पर चलने के बजाय डिवाइडर के संकरे हिस्से पर स्कूटी चढ़ा देता है. इसके बाद वह कुछ दूरी तक उसी पर स्कूटी चलाता दिखाई देता है. वीडियो के अनोखे अंदाज ने सोशल मीडिया यूजर्स को लाइक्स और कमेंट्स करने पर मजबूर कर दिया है.

डिवाइडर बना स्कूटी का ट्रैक

वीडियो में सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है कि स्कूटी सवार बेहद संकरी जगह पर वाहन को चलाता नजर आता है. डिवाइडर पर स्कूटी चलाना न केवल असामान्य है, बल्कि छोटी सी चूक होने पर युवक के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है. सड़क पर मौजूद दूसरे वाहन और आसपास का ट्रैफिक इस जोखिम को और बढ़ा सकते हैं.

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यूजर्स को याद आया GTA

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने युवक के इस अंदाज को लेकर तरह-तरह के कमेंट करना शुरु कर दिए है. कई यूजर्स ने इसे लोकप्रिय वीडियो गेम GTA (Grand Theft Auto) से जोड़ दिया. वहीं वीडियो के कैप्शन में भी यही लिखा है कि ब्रो प्लेइंग GTA. GTA गेम में खिलाड़ी अक्सर कार, बाइक और दूसरे वाहनों को सामान्य रास्तों के बजाय अजीबोगरीब जगहों पर चलाते दिखाई देते हैं. गेम में ऐसे करतब मजेदार हो सकते हैं, लेकिन असली सड़क पर इसी तरह का स्टंट जोखिम भरा हो सकता है. यही वजह है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में मजाक के साथ-साथ यूजर्स ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है. एक यूजर ने इस घटना को रियल लाइफ GTA  जैसा बताया. वहीं एक अन्य यूजर ने तो युवक के बैलेंस की तारीफ तक की.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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