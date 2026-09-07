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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगड्रिप लगी थी और डांस की महफिल में पहुंच गया मरीज- फिर जमकर लगा ठुमके

ड्रिप लगी थी और डांस की महफिल में पहुंच गया मरीज- फिर जमकर लगा ठुमके

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स के हाथ में ड्रिप लगी हुई है और बोतल भी साथ है. इसके बावजूद जैसे ही ऑर्केस्ट्रा की धुन बजती है, उसका मूड बदल जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Sep 2026 06:01 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर शायद आप भी कह उठेंगे कि भाई, जज्बा हो तो ऐसा हो. वीडियो किसी ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां स्टेज के सामने डांस चल रहा था. इसी दौरान एक शख्स वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसके हाथ में लगी केनुला और साथ में लगी बोतल देखकर हर किसी की नजर उस पर टिक जाती है. आमतौर पर ऐसी हालत में इंसान आराम करना पसंद करेगा, लेकिन जनाब का अंदाज ही अलग था. उसने हाथ में लगी बोतल को संभाला और फिर शुरू कर दिया झूम-झूमकर डांस.

हाथ में बोतल उठाई और बीट पर झूमने लगा शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स के हाथ में ड्रिप लगी हुई है और बोतल भी साथ है. इसके बावजूद जैसे ही ऑर्केस्ट्रा की धुन बजती है, उसका मूड बदल जाता है. वह बोतल को हाथ में उठाकर गाने की धुन पर झूमने लगता है. कभी वह आगे बढ़कर डांस करता है तो कभी अपने अंदाज में ठुमके लगाने लगता है. उसकी एनर्जी देखकर वहां मौजूद लोगों का ध्यान भी उसी पर चला जाता है. वीडियो में उसका कॉन्फिडेंस और डांस करने का अंदाज लोगों को खूब गुदगुदा रहा है.

हसीना ने भी पकड़ ली बोतल, फिर शख्स ने लगाए ठुमके

वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब स्टेज पर डांस कर रही एक हसीना उस शख्स के जज्बे को देखती है. वह उसकी बोतल अपने हाथ में पकड़ लेती है ताकि शख्स आराम से डांस कर सके. इसके बाद शख्स और खुलकर डांस करने लगता है. दोनों के बीच यह मजेदार तालमेल देखकर वहां मौजूद लोग भी खूब एंटरटेन होते नजर आते हैं. शख्स की हालत और उसके जोश का यह अजब कॉम्बिनेशन ही वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए काफी है.

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वीडियो देखकर यूजर्स बोले- भाई का जज्बा अलग लेवल का है

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई शख्स के जज्बे की तारीफ कर रहा है तो कोई उसके डांस को देखकर हंस रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि भाई ने हालत को भी किनारे कर दिया और बस बीट पकड़कर नाचता रहा. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऑर्केस्ट्रा की धुन ऐसी हो तो फिर केनुला और बोतल भी डांस करने से नहीं रोक सकती.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 06:01 PM (IST)
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