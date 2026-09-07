ड्रिप लगी थी और डांस की महफिल में पहुंच गया मरीज- फिर जमकर लगा ठुमके
वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स के हाथ में ड्रिप लगी हुई है और बोतल भी साथ है. इसके बावजूद जैसे ही ऑर्केस्ट्रा की धुन बजती है, उसका मूड बदल जाता है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर शायद आप भी कह उठेंगे कि भाई, जज्बा हो तो ऐसा हो. वीडियो किसी ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां स्टेज के सामने डांस चल रहा था. इसी दौरान एक शख्स वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसके हाथ में लगी केनुला और साथ में लगी बोतल देखकर हर किसी की नजर उस पर टिक जाती है. आमतौर पर ऐसी हालत में इंसान आराम करना पसंद करेगा, लेकिन जनाब का अंदाज ही अलग था. उसने हाथ में लगी बोतल को संभाला और फिर शुरू कर दिया झूम-झूमकर डांस.
हाथ में बोतल उठाई और बीट पर झूमने लगा शख्स
वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स के हाथ में ड्रिप लगी हुई है और बोतल भी साथ है. इसके बावजूद जैसे ही ऑर्केस्ट्रा की धुन बजती है, उसका मूड बदल जाता है. वह बोतल को हाथ में उठाकर गाने की धुन पर झूमने लगता है. कभी वह आगे बढ़कर डांस करता है तो कभी अपने अंदाज में ठुमके लगाने लगता है. उसकी एनर्जी देखकर वहां मौजूद लोगों का ध्यान भी उसी पर चला जाता है. वीडियो में उसका कॉन्फिडेंस और डांस करने का अंदाज लोगों को खूब गुदगुदा रहा है.
पानी चढ़ रहा है हालत खराब है फिर भी भाई का ध्यान इलाज से ज्यादा ऑर्केस्ट्रा पर है!— Anjali Kumari (@AnjaliKumari009) September 7, 2026
इसे कहते हैं असली शौक! pic.twitter.com/kITlLQ5nhI
हसीना ने भी पकड़ ली बोतल, फिर शख्स ने लगाए ठुमके
वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब स्टेज पर डांस कर रही एक हसीना उस शख्स के जज्बे को देखती है. वह उसकी बोतल अपने हाथ में पकड़ लेती है ताकि शख्स आराम से डांस कर सके. इसके बाद शख्स और खुलकर डांस करने लगता है. दोनों के बीच यह मजेदार तालमेल देखकर वहां मौजूद लोग भी खूब एंटरटेन होते नजर आते हैं. शख्स की हालत और उसके जोश का यह अजब कॉम्बिनेशन ही वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए काफी है.
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वीडियो देखकर यूजर्स बोले- भाई का जज्बा अलग लेवल का है
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई शख्स के जज्बे की तारीफ कर रहा है तो कोई उसके डांस को देखकर हंस रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि भाई ने हालत को भी किनारे कर दिया और बस बीट पकड़कर नाचता रहा. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऑर्केस्ट्रा की धुन ऐसी हो तो फिर केनुला और बोतल भी डांस करने से नहीं रोक सकती.
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