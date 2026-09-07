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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमेहंदी लगाकर महीने का लाखों कमा रही ये इंजीनियर- वीडियो ने उड़ाए होश

मेहंदी लगाकर महीने का लाखों कमा रही ये इंजीनियर- वीडियो ने उड़ाए होश

प्रियंका खाली समय में मेहंदी लगाती हैं और बतौर प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट काम करती हैं. खास बात यह है कि उनका यह साइड बिजनेस सिर्फ शौक तक सीमित नहीं है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Sep 2026 04:45 PM (IST)
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अमेरिका में रहने वाली प्रियंका जैन की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. प्रियंका अमेरिका में फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती हैं, लेकिन उनकी कमाई का एक और जरिया है, जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. ऑफिस में लैपटॉप पर कोडिंग करने वाली प्रियंका खाली समय में मेहंदी लगाती हैं और बतौर प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट काम करती हैं. खास बात यह है कि उनका यह साइड बिजनेस सिर्फ शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे उन्हें अच्छी-खासी कमाई भी हो रही है. प्रियंका के मुताबिक, वह मेहंदी डिजाइन के लिए करीब 100 डॉलर प्रति घंटे यानी लगभग 9 से 10 हजार रुपये चार्ज करती हैं.

एक दिन की शादी की बुकिंग में करीब 1 लाख रुपये

प्रियंका की कमाई का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब सामने आता है, जब उन्हें शादी या ब्राइडल मेहंदी का बड़ा काम मिलता है. उन्होंने बताया कि किसी शादी की करीब 10 घंटे की बुकिंग से वह एक ही दिन में लगभग 1200 डॉलर या उससे ज्यादा कमा सकती हैं. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 1 लाख रुपये के आसपास बैठती है. यानी जिस हुनर को कई जगह लोग सिर्फ शौक समझ लेते हैं, उसी हुनर से प्रियंका अमेरिका में एक दिन में अच्छी खासी कमाई कर रही हैं. उनकी यह बात सोशल मीडिया पर लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है.

 
 
 
 
 
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प्रियंका बोलीं- यहां कलाकार के काम की होती है कद्र

प्रियंका ने अपने अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि अमेरिका आने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि यहां कलाकारों को काफी सम्मान दिया जाता है. उनका कहना है कि भारत में कई बार मेहंदी लगाने वाले कलाकारों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता और इसे अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता. लेकिन अमेरिका में उन्हें बतौर आर्टिस्ट सम्मान मिलता है. उनके मुताबिक, यहां काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता. यही सोच उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस- हुनर की कीमत देश देखकर बदल जाती है?

प्रियंका का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी-अपनी बातें शेयर करनी शुरू कर दीं. एक यूजर ने कहा कि अमेरिका में हर प्रोफेशन और कलाकार को सम्मान मिलता है. वहीं एक मेहंदी आर्टिस्ट ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अगर उसे भी अपने हुनर की इतनी कमाई मिलती तो अब तक वह करोड़पति बन चुकी होती. एक अन्य यूजर ने भारतीय समाज की सोच पर तंज कसते हुए कहा कि यहां सरकारी नौकरी को ही सबसे अच्छा काम माना जाता है, भले ही उसकी सैलरी सिर्फ 10 हजार रुपये क्यों न हो.

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लोगों ने सॉफ्टवेयर जॉब को लेकर भी पूछे सवाल

प्रियंका की मेहंदी वाली कमाई के साथ-साथ लोगों की दिलचस्पी उनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली नौकरी में भी बढ़ गई. कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने उनसे पूछा कि वह सॉफ्टवेयर के किस क्षेत्र में काम करती हैं, उनके पास कितने साल का अनुभव है और अमेरिका तक पहुंचने के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया. कुछ लोगों ने यह भी जानना चाहा कि सॉफ्टवेयर की नौकरी के लिए किन स्किल्स की जरूरत होती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 04:45 PM (IST)
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