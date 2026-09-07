₹50 हजार के Meta Glasses का दाम सुन मां के उड़े होश, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर मां-बेटे का एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में एक बेटा अपनी मां से अपने Meta Glasses की कीमत का अंदाजा लगाने के लिए कहता है. मां भी बिना ज्यादा सोचे अपनी तरफ से कीमत बताना शुरू कर देती हैं. उन्हें लगता है कि चश्मा ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार रुपये का होगा. पहले वह 200-250 रुपये बताती हैं. बेटा कहता है कि थोड़ा और बढ़ाओ. इसके बाद मां 1,500, फिर 2,000, 2,500 और आखिर में 3,000 रुपये तक पहुंच जाती हैं. लेकिन बेटा बार-बार कहता रहता है कि इससे भी ज्यादा है. मां की बढ़ती कीमत और बेटे का बार-बार उन्हें और ज्यादा अनुमान लगाने के लिए कहना वीडियो को मजेदार बना देता है.

3 हजार पर भी मां को लगा बहुत महंगा है

मां जब चश्मे की कीमत 3 हजार रुपये बताती हैं तो उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा कीमत बताना तो हद हो जाएगी. इसी दौरान वह मजाकिया अंदाज में बेटे को समझाती भी हैं कि इतनी महंगी चीजें नहीं पहननी चाहिए. वह कहती हैं कि जब 250 रुपये में चप्पल मिल जाती है तो इतनी महंगी चीज पहनने की क्या जरूरत है. बेटे को पहले से पता है कि असली कीमत सुनकर मां का रिएक्शन देखने लायक होने वाला है. इसलिए वह कीमत बताने से पहले बार-बार पूछता है कि कहीं मां को झटका तो नहीं लगेगा.

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फिर बेटे ने बताया असली दाम, मां के उड़ गए होश

आखिरकार बेटे ने मां के सामने चश्मे की असली कीमत रख दी. उसने बताया कि इन Meta Glasses की कीमत 50 हजार रुपये है. कीमत सुनते ही मां का रिएक्शन देखने लायक हो जाता है. वह हैरानी से भगवान का नाम लेने लगती हैं और यकीन नहीं कर पातीं कि एक चश्मे की कीमत इतनी हो सकती है. इसके बाद वह दोबारा बेटे से पूछती हैं कि क्या सच में इसकी कीमत 50 हजार रुपये है. मां की मासूम हैरानी और बेटे का मजा लेने वाला अंदाज वीडियो को और भी मजेदार बना देता है.

चश्मे में कैमरा देखकर मां को मिला दूसरा झटका

वीडियो में सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि चश्मे का कैमरा फीचर भी मां के लिए दिलचस्प बन जाता है. बेटा उन्हें बताता है कि वह इस समय रिकॉर्ड हो रही हैं. इसके बाद मां चश्मे को ध्यान से देखने लगती हैं और उसमें रिकॉर्डिंग का संकेत नजर आने पर हैरान हो जाती हैं. वह बेटे के चेहरे और आंखों के अंदाज को लेकर भी मजेदार बातें करने लगती हैं. मां को यह समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि आखिर चश्मा वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है. उनका यह स्वाभाविक रिएक्शन देखकर सोशल मीडिया यूजर्स खूब हंस रहे हैं.

वीडियो पर यूजर्स बोले- मां के एक्सप्रेशन ने लूट ली महफिल

वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए जाने के बाद लोगों को मां का रिएक्शन खूब पसंद आ रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि भारतीय मांओं के एक्सप्रेशन किसी कॉमेडी से कम नहीं होते. एक यूजर ने लिखा कि भारतीय माएं अनजाने में ही इतनी मजेदार होती हैं. वहीं दूसरे ने कहा कि पूरे वीडियो की जान मां के एक्सप्रेशन हैं. किसी ने इसे 'इंडियन मॉम एनर्जी' बताया तो किसी ने कहा कि मां के रिएक्शन ने पूरा शो ही चुरा लिया.

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बेटे की शरारत और मां की मासूमियत ने जीता इंटरनेट

इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि इसमें कोई बनावटी एक्टिंग नजर नहीं आती. बेटे का अपनी मां से चश्मे की कीमत का अनुमान लगवाना और फिर अचानक 50 हजार रुपये का खुलासा करना पूरे वीडियो को मजेदार बना देता है. ऊपर से रिकॉर्डिंग की बात पता चलने के बाद मां जिस तरह चश्मे को देखने लगती हैं, उस पर भी लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं. यही वजह है कि मां-बेटे की यह छोटी सी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और यूजर्स इसे भारतीय घरों की रोजमर्रा की मजेदार नोकझोंक से जोड़कर देख रहे हैं.

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