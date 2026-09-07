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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवाइब है भाई वाइब, राजस्थानी गाने पर इन हसीनाओं के ठुमके देख छूट जाएगा पसीना

वाइब है भाई वाइब, राजस्थानी गाने पर इन हसीनाओं के ठुमके देख छूट जाएगा पसीना

दोनों लड़कियां स्टेज पर एक साथ डांस करती नजर आती हैं. दोनों के स्टेप्स में जबरदस्त तालमेल दिखाई देता है. जैसे ही राजस्थानी गाने की बीट बदलती है, दोनों उसी के हिसाब से अपने मूव्स बदल देती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Sep 2026 03:49 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में दो लड़कियां राजस्थानी गाने की धुन पर ऐसा शानदार डांस करती नजर आ रही हैं कि देखने वाले बस उन्हें देखते ही रह जा रहे हैं. दोनों के बीच डांस का तालमेल इतना जबरदस्त है कि एक लड़की जिस अंदाज में स्टेप करती है, दूसरी बिल्कुल उसी लय और टाइमिंग के साथ उसे मैच करती दिखाई देती है. खास बात यह है कि दोनों ने जींस और कुर्ती पहन रखी है और इसी कैजुअल लुक में स्टेज पर ऐसा धमाल मचाया कि पूरा माहौल ही बन गया.

कदम से कदम मिलाकर किया कमाल

वीडियो में दोनों लड़कियां स्टेज पर एक साथ डांस करती नजर आती हैं. दोनों के स्टेप्स में जबरदस्त तालमेल दिखाई देता है. जैसे ही राजस्थानी गाने की बीट बदलती है, दोनों उसी के हिसाब से अपने मूव्स बदल देती हैं. उनके हाथों के स्टेप्स, घूमने का अंदाज और चेहरे के एक्सप्रेशन मिलकर डांस को और शानदार बना देते हैं. खासकर दोनों का एक साथ मूव करना लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रहा है.

 
 
 
 
 
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जींस-कुर्ती वाले लुक में स्टेज पर मचाया धमाल

डांस की खास बात सिर्फ उनके स्टेप्स ही नहीं बल्कि उनका पूरा अंदाज भी है. जींस और कुर्ती पहने दोनों लड़कियां बेहद कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं. उनके डांस में कहीं भी झिझक नजर नहीं आती. गाने की बीट पकड़कर जिस तरह दोनों ने एक के बाद एक स्टेप किए, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों ने इस परफॉर्मेंस की काफी तैयारी की हो. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले बार-बार इसे देख रहे हैं.

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यूजर्स बोले- वाइब है भाई, वाइब!

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई दोनों के तालमेल की तारीफ कर रहा है तो कोई उनके कॉन्फिडेंस और डांस मूव्स को शानदार बता रहा है. एक यूजर ने लिखा, "वाइब है भाई वाइब". वहीं एक और यूजर ने कहा कि दोनों ने स्टेज पर गर्दा उड़ा दिया. कई लोगों ने दोनों की सिंक्रोनाइजिंग को वीडियो की सबसे बड़ी खासियत बताया. कुछ यूजर्स का कहना है कि राजस्थानी गाने पर दोनों का यह अंदाज काफी शानदार लग रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 03:49 PM (IST)
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