Viral Video: इंडियन रेलवे से रोजाना किसी न किसी बात को लेकर यात्रियों के वीडियो वायरल होते हुए तो आपने देखे होंगे. रेलवे में सफर के दौरान सीट को लेकर जद्दोजहद भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी-कभी लोग ऐसी तरकीब निकाल लेते हैं कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक व्यक्ति ने सीट न मिलने पर ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग दंग रह गए. इस अनोखे देसी इनोवेशन का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं लोग इस जुगाड़ को लेकर कई तरह के कमेंट्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

ट्रेन में कंबल बांधकर शख्स ने बनाया स्लीपर का जुगाड़

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ट्रेन के जनरल डिब्बे में भारी भीड़ है. शख्स को बैठने या सोने की जगह नहीं मिलती है. ऐसे में उसने जुगाड़ लगाकर कंबल का इस्तेमाल कर खुद के लिए स्लीपर सीट बना ली. वह कंबल को ऊपर की सीट और हैंडल से इस तरह बंद देता है कि एक झूले जैसी व्यवस्था बन जाती है. इसके बाद वह उस कंबल में जाकर आराम से लेट जाता है. ट्रेन में व्यक्ति के इस अनोखे जुगाड़ को आसपास बैठे लोग भी देखने लगते हैं और अपने फोन से रिकॉर्ड करने लगते हैं. इस जुगाड़ को देखकर कई लोग कंबल के नीचे वाली सीट पर बैठे यात्रियों की चिंता करते हुए भी दिखाई देते हैं. दरअसल, जहां एक तरफ लोग इसे जुगाड़ बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे खतरनाक भी बता रहे हैं कि अगर गलती से कंबल खुल गया या फट गया तो नीचे सीट पर बैठे लोगों का क्या होगा.

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यूजर्स बोले-जुगाड़ हो तो सब मुमकिन है

यह वीडियो सामने आते ही यूजर्स ने मजेदार और गंभीर रिएक्शन देना शुरू कर दिया. इसी वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है सीट का जुगाड़ हो गया. वहीं दूसरा कमेंट करता है तुम अगर गिर गए नीचे और किसी को लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा. वहीं एक और यूजर कमेंट कर करता है रील और लाइक्स के लिए आजकल लोग कुछ भी करते हैं. एक यूजर ने कमेंट किया जनरल डिब्बे में ऐसे बहुत से नमूने मिलेंगे. कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्या होगा इन जैसे लोगों का. वहीं कुछ लोगों ने कमेंट में यह भी बताया कि जनरल डिब्बे में यह बहुत नॉर्मल है. कुछ लोगों ने इस वीडियो को बिहार की ट्रेन का बताते हुए कहा एक बिहारी सौ पर भारी. वहीं कुछ यूजर यह भी कमेंट करते हैं कि भारतीय रेल के लगभग सभी जनरल डिब्बों का यही हाल है.

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