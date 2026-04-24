मालगाड़ी पर चढ़ ड्रामा कर रहा था शख्स, ओवरहेड केबल ने बना दिया आग का गोला; देखें वीडियो

Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटते है. कभी ऊंची इमारतों पर स्टंट, कभी चलती ट्रेन के साथ वीडियो, ऐसे कई खतरनाक ट्रेंड्स सामने आ चुके हैं. लेकिन कई बार ये स्टंट आपकी लाइफ की आखिरी गलती बन जाते हैं. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला बिहार के दरभंगा से सामने आया है, जहां एक युवक की खतरनाक हरकत करते हुए दर्दनाक मौत हो गई.

वायरल वीडियो में क्या?

वायरल वीडियो में एक युवक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई देता है. वह बिना शर्ट के, नंगे बदन, ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर कूदते हुए किसी तरह का ड्रामा या स्टंट करता नजर आता है. नीचे खड़े लोग उसे बार-बार चिल्ला कर नीचे उतरने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था. आसपास मौजूद लोग लगातार उसे चेतावनी दे रहे थे. वे चिल्ला-चिल्लाकर उसे नीचे आने के लिए कह रहे थे, लेकिन युवक शायद इसे हल्के में ले रहा था या लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहा था. कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना रहे थे, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.

कैसे हुआ हादसा?

वीडियो में दिखता है कि जैसे ही वह युवक तीसरे डिब्बे की तरफ कूदने की कोशिश करता है, तभी अचानक ऊपर लगे हाई वोल्टेज ओवरहेड तार से जोरदार धमाका होता है. युवक उस तार के संपर्क में आ जाता है और तुरंत ही भयंकर करंट की चपेट में आ जाता है. करंट इतना तेज था कि वह युवक वहीं गिर पड़ा और आग की लपटों में घिर गया. यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

📍 Laheriasarai, Darbhanga, Bihar: A man climbed onto a stationary freight train and touched a live overhead wire despite people shouting for him to come down.

He received a severe electric shock and caught fire on the spot, losing his life. pic.twitter.com/0EEnf1IdXw — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) April 23, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाओं की लाइन लग गई. कुछ लोग इसे लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे खतरनाक स्टंट पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने अफसोस जताते हुए कहा कि थोड़ी सी समझदारी से एक जान बच सकती थी. कई लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बेहद खतरनाक है. खासकर रेलवे जैसी जगहों पर, जहां हाई वोल्टेज बिजली के तार होते हैं, छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है.

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