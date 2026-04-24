जब तेंदुए के ऊपर बैठा शख्स! गांव वालों पर दरिंदे ने किया हमला, वीडियो देख कांप जाएंगे आप

मध्यप्रदेश के धार जिले से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ अचानक बस्ती में घुस आता है और फिर जो होता है, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. बताया जा रहा है कि यह घटना धामनोद वन परिक्षेत्र के ग्राम गुजरी डेहरिया की है, जहां तेंदुए ने लोगों पर हमला कर दिया. इस हमले में एक महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे.

कैसे शुरू हुई तेंदुए की दहशत

जानकारी के मुताबिक, तेंदुआ अचानक जंगल से निकलकर बस्ती क्षेत्र में आ पहुंचा. पहले तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते वह लोगों पर झपटने लगा. वायरल वीडियो में एक शख्स तेंदुए से भिड़ता नजर आता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह तेंदुए को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो. वीडियो में एक पल ऐसा भी आता है जब शख्स तेंदुए के ऊपर तक बैठ जाता है. यह मंजर इतना खतरनाक था कि आसपास मौजूद लोग सहम गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

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लाठी लेकर पहुंचे ग्रामीण, तब भागा तेंदुआ

वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही गांव के अन्य लोग लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे, तब जाकर हालात कुछ काबू में आए. ग्रामीणों ने मिलकर शोर मचाया और तेंदुए को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद तेंदुआ वहां से भाग निकला. हालांकि, इस पूरी झड़प में चार लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. घटना ने एक बार फिर जंगल और बस्ती के बीच बढ़ते टकराव को उजागर कर दिया है.

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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

इस खतरनाक घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कोई इसे “मौत के मुंह से वापसी” बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ऐसे इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. कई यूजर्स उस शख्स की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं जो तेंदुए से भिड़ गया, वहीं कुछ लोग इस तरह के वीडियो को डरावना और चिंताजनक बता रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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