Byculla Station Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का दिल दुखी हो रहा है. वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन का है. वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर आराम करता हुआ नजर आता है. तभी वहां मौजूद एक शख्स अचानक उसके पास पहुंचता है और बेल्ट निकालकर उस पर हमला करने लगता है. सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि बुजुर्ग व्यक्ति शुरुआत में खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति लगातार आक्रामक बना रहता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.

खुद को बचाने के लिए बुजुर्ग ने किया पलटवार

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि बेल्ट से वार होने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है. कुछ देर तक वह हमले से बचने का प्रयास करता है, लेकिन जब स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है तो उसे जवाब में पलटवार करना पड़ता है. वीडियो में बुजुर्ग की हालत देखकर कई लोगों का दिल भर आया. जिस उम्र में इंसान को सम्मान और सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में उसके साथ ऐसा व्यवहार लोगों को परेशान कर रहा है. वीडियो देखने वाले कई यूजर्स का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में एक कमजोर और असहाय दिख रहे बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता.

Humanity Fails When A Sleeping Elder Is Attacked Without Reason.



Respect Compassion And Civic

Sense Must Always Guide Society Forward. pic.twitter.com/EWUrSPl7uZ — Riya Ghosh (@Riyaghoshm) June 8, 2026

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कार्रवाई की मांग कर रहे लोग

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है. एक यूजर ने लिखा कि अगर संभव हो तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं कई लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ उदाहरण पेश करने वाली कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई कमजोर व्यक्ति को निशाना बनाने की हिम्मत न कर सके. फिलहाल वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस घटना पर नाराजगी जता रहे हैं. हालांकि वीडियो में दिख रही घटना के पीछे की पूरी परिस्थिति और आधिकारिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है.

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