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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: भौजाई है या बवाल? भाभी ने लचकदार कमर से ठुमके लगा उड़ाया गर्दा, इंटरनेट यूजर्स के उड़े होश

Video: भौजाई है या बवाल? भाभी ने लचकदार कमर से ठुमके लगा उड़ाया गर्दा, इंटरनेट यूजर्स के उड़े होश

Viral Bhabhi Dance: साड़ी में देसी भाभी के जबरदस्त ठुमकों ने सोशल मीडिया पर मचा दिया तहलका. वीडियो देख यूजर्स बोले..ऐसा डांस बार-बार देखने का मन करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 24 Apr 2026 09:03 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को दीवाना बना दिया है. वीडियो में साड़ी पहने एक महिला अपने जबरदस्त डांस मूव्स से ऐसा माहौल बनाती है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं. लचकदार कमर, देसी अंदाज और जबरदस्त एक्सप्रेशन. इन तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि वीडियो देखते ही लोगों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है. यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और हर कोई इसे बार-बार देख रहा है.

क्या है वीडियो में खास?

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बैंगनी साड़ी पहनकर डांस कर रही है, वहीं उसके साथ दूसरी महिलाएं भी नजर आ रही हैं जो माहौल को और भी मजेदार बना रही हैं. जैसे ही म्यूजिक बजता है, महिला अपने ठुमकों से ऐसा जलवा बिखेरती है कि वहां मौजूद लोग भी झूमने लगते हैं. उसके एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस साफ बताते हैं कि वो डांस को पूरी तरह एंजॉय कर रही है. यही नैचुरल स्टाइल वीडियो को और भी खास बना देता है.

 
 
 
 
 
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क्यों वायरल हो रहा है वीडियो?

इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह इसका देसी और रियल फील है. ना कोई भारी-भरकम सेटअप, ना कोई स्टेज बस सादगी में किया गया धमाकेदार डांस. लोगों को यही सादगी और असलीपन खूब पसंद आ रहा है. यही कारण है कि वीडियो पर लाखों व्यूज और शेयर आ चुके हैं और ये तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Tokyo में छाया देसी स्वाद! जापानी महिला हुई पानी पुरी की मुरीद, अब वहीं डालेगी खुद का स्टॉल

सोशल मीडिया रिएक्शन

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लिख रहा है, “भौजाई ने तो दिल जीत लिया”, तो कोई कह रहा है, “ऐसा डांस तो फिल्मों में भी नहीं देखा”. वहीं कुछ यूजर्स महिला के कॉन्फिडेंस और एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं. कुल मिलाकर, ये वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है और इंटरनेट पर छाया हुआ है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: ताजा-ताजा पेंट हुए डिवाइडर को पान-गुटखा थूककर किया लाल, यूजर्स पूछ रहे- 'कहां है सिविक सेंस?'

Published at : 24 Apr 2026 09:03 AM (IST)
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