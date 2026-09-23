मुर्गी के चूजों की तरह बाइक पर बच्चों को ले जा रहा था शख्स, वीडियो वायरल

सड़क पर चलते समय छोटी सी लापरवाही भी कभी-कभी बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है, खासकर जब बात बच्चों की हो. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में एक शख्स एक दोपहिया वाहन पर अकेला नहीं, बल्कि कई बच्चों को एक साथ बैठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है. सड़क पर बाकी वाहन भी आते-जाते नजर आ रहे हैं और इसी बीच बच्चों को इस तरह ले जाने का तरीका सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चों की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा?

एक बाइक पर पांच बच्चों को लेकर निकला शख्स

वायरल वीडियो में एक शख्स टीवीएस एक्सएल दोपहिया वाहन चलाता दिखाई दे रहा है और उसके साथ करीब पांच बच्चे बैठे नजर आ रहे हैं. बच्चे वाहन पर इस तरह बैठे हैं कि दूर से देखने पर पूरा नजारा किसी सामान को ले जाने जैसा लगता है. वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक यह घटना मैसूरु-नंजनगुड रोड पर रविवार रात की बताई जा रही है. सड़क पर ट्रैफिक के बीच इस तरह बच्चों को एक साथ लेकर चलने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

Last night on the Mysuru–Nanjangud Road: a man carrying five children on a TVS XL two-wheeler, as if transporting a load of chickens.



It was Sunday, a busy weekend, and the Ooty main road. Is anyone concerned about the safety of these children?



Vehicle No.: KA 09 JU 1459… pic.twitter.com/Arv77HDFLa — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) September 21, 2026

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व्यस्त सड़क पर दिखा ऐसा नजारा

बताया जा रहा है कि यह वीडियो रविवार की रात का है, जब सड़क पर वीकेंड के चलते काफी आवाजाही थी. वीडियो में शख्स बच्चों को लेकर आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जबकि आसपास दूसरे वाहन भी दिखाई दे रहे हैं. बच्चों के पास सुरक्षा के लिए कोई अलग व्यवस्था नजर नहीं आती. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोगों का ध्यान सिर्फ इस अजीब तरीके पर ही नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी जा रहा है.

यूजर्स बोले- बच्चों की जान जोखिम में क्यों डाली?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तरह बच्चों को बाइक पर बैठाने को लेकर नाराजगी जताई. एक यूजर ने सवाल किया, क्या किसी को इन बच्चों की सुरक्षा की चिंता है? वहीं दूसरे ने लिखा, बच्चों को इस तरह बाइक पर ले जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है. एक अन्य यूजर ने मजेदार अंदाज में कहा, बच्चों को ऐसे बैठाया है जैसे मुर्गी के चूजे हों. कई लोगों ने यह भी कहा कि सड़क पर थोड़ी सी गलती होने पर बच्चों को गंभीर खतरा हो सकता है.

वीडियो ने फिर खड़े किए सड़क सुरक्षा पर सवाल

इस वीडियो ने सड़क पर बच्चों को लेकर की जाने वाली लापरवाही पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. दोपहिया वाहन पर क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाना न केवल खतरनाक हो सकता है, बल्कि अचानक ब्रेक लगने या किसी दूसरे वाहन के सामने आने पर स्थिति और बिगड़ सकती है. खासकर बच्चों के मामले में सावधानी जरूरी है. वीडियो में दिख रही घटना के पीछे की पूरी जानकारी और शख्स की पहचान सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस तरह बच्चों को ले जाने के तरीके पर सवाल जरूर उठा रहे हैं.

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