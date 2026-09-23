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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुर्गी के चूजों की तरह बाइक पर बच्चों को ले जा रहा था शख्स, वीडियो वायरल

मुर्गी के चूजों की तरह बाइक पर बच्चों को ले जा रहा था शख्स, वीडियो वायरल

मैसूरु-नंजनगुड रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स टीवीएस एक्सएल बाइक पर एक साथ पांच बच्चों को ले जाता नजर आ रहा है. लोग सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 23 Sep 2026 09:31 AM (IST)
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सड़क पर चलते समय छोटी सी लापरवाही भी कभी-कभी बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है, खासकर जब बात बच्चों की हो. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में एक शख्स एक दोपहिया वाहन पर अकेला नहीं, बल्कि कई बच्चों को एक साथ बैठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है. सड़क पर बाकी वाहन भी आते-जाते नजर आ रहे हैं और इसी बीच बच्चों को इस तरह ले जाने का तरीका सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चों की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा?

 एक बाइक पर पांच बच्चों को लेकर निकला शख्स

वायरल वीडियो में एक शख्स टीवीएस एक्सएल दोपहिया वाहन चलाता दिखाई दे रहा है और उसके साथ करीब पांच बच्चे बैठे नजर आ रहे हैं. बच्चे वाहन पर इस तरह बैठे हैं कि दूर से देखने पर पूरा नजारा किसी सामान को ले जाने जैसा लगता है. वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक यह घटना मैसूरु-नंजनगुड रोड पर रविवार रात की बताई जा रही है. सड़क पर ट्रैफिक के बीच इस तरह बच्चों को एक साथ लेकर चलने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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व्यस्त सड़क पर दिखा ऐसा नजारा

बताया जा रहा है कि यह वीडियो रविवार की रात का है, जब सड़क पर वीकेंड के चलते काफी आवाजाही थी. वीडियो में शख्स बच्चों को लेकर आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जबकि आसपास दूसरे वाहन भी दिखाई दे रहे हैं. बच्चों के पास सुरक्षा के लिए कोई अलग व्यवस्था नजर नहीं आती. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोगों का ध्यान सिर्फ इस अजीब तरीके पर ही नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी जा रहा है.

 यूजर्स बोले- बच्चों की जान जोखिम में क्यों डाली?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तरह बच्चों को बाइक पर बैठाने को लेकर नाराजगी जताई. एक यूजर ने सवाल किया, क्या किसी को इन बच्चों की सुरक्षा की चिंता है? वहीं दूसरे ने लिखा, बच्चों को इस तरह बाइक पर ले जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है. एक अन्य यूजर ने मजेदार अंदाज में कहा, बच्चों को ऐसे बैठाया है जैसे मुर्गी के चूजे हों. कई लोगों ने यह भी कहा कि सड़क पर थोड़ी सी गलती होने पर बच्चों को गंभीर खतरा हो सकता है.

वीडियो ने फिर खड़े किए सड़क सुरक्षा पर सवाल

इस वीडियो ने सड़क पर बच्चों को लेकर की जाने वाली लापरवाही पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. दोपहिया वाहन पर क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाना न केवल खतरनाक हो सकता है, बल्कि अचानक ब्रेक लगने या किसी दूसरे वाहन के सामने आने पर स्थिति और बिगड़ सकती है. खासकर बच्चों के मामले में सावधानी जरूरी है. वीडियो में दिख रही घटना के पीछे की पूरी जानकारी और शख्स की पहचान सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस तरह बच्चों को ले जाने के तरीके पर सवाल जरूर उठा रहे हैं.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 23 Sep 2026 09:31 AM (IST)
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