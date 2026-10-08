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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में किसानों का आंदोलन, शिवदासपुर टोल पर पुलिस से टकराव; हाईवे जाम

जयपुर में किसानों का आंदोलन, शिवदासपुर टोल पर पुलिस से टकराव; हाईवे जाम

जयपुर में किसानों के आंदोलन के चलते शिवदासपुर टोल प्लाजा पर कई किलोमीटर लम्बा अजाम लग गया. प्रशासन और किसानों की बातचीत बेनतीजा रही.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 08 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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राजस्थान के जयपुर में किसानों के आंदोलन को तीन घंटे पूरे हो गए हैं. शिवदासपुर टोल प्लाजा पर पुलिस और किसान आमने-सामने हैं. मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने टोल प्लाजा पर ही रोक रखा है. किसानों की अगुवाई युवा नेता नरेश मीणा कर रहे हैं.

पुलिस ने टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर रखा है. इसके अलावा रास्ते में टैंकर भी खड़े किए गए हैं. इसके चलते जयपुर-कोटा हाईवे पिछले करीब तीन घंटे से जाम है. हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है. दूसरी तरफ की सड़क को खोल दिया गया है, लेकिन वहां भी वाहन रेंग-रेंगकर चल रहे हैं.

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प्रशासन से बातचीत बेनतीजा 

नरेश मीणा की अगुवाई में सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर डटे हुए हैं. प्रशासन के साथ किसानों की बातचीत फिलहाल बेनतीजा रही है. नरेश मीणा का कहना है कि सरकार का कोई जिम्मेदार नेता या अधिकारी किसानों को यह आश्वासन दे कि अब उन्हें खाद और बीज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. साथ ही उनकी बात सीएम ऑफिस में तैनात किसी जिम्मेदार अधिकारी से कराई जाए.

नरेश मीणा ने कहा है कि अगर इन दोनों में से कोई मांग पूरी नहीं होती है तो उन्हें आमरण अनशन जारी रखने के लिए जगह दी जाए. उनका कहना है कि जब तक दोनों मांगों में से कोई एक पूरी नहीं होगी, तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे.

नरेश मीणा कई दिनों से निकाल रहे यात्रा 

नरेश मीणा सैकड़ों किसानों के साथ पिछले कई दिनों से यात्रा निकाल रहे हैं. यह यात्रा बुधवार शाम राजधानी जयपुर की सीमा में दाखिल हुई. हालांकि शहर में प्रवेश करने से पहले ही किसानों को शिवदासपुर टोल प्लाजा पर रोक दिया गया.

बताया जा रहा है कि नरेश मीणा पूरे रास्ते ठेले पर सवार होकर जयपुर पहुंचे हैं. टोल प्लाजा पर पुलिस और किसानों के आमने-सामने आने के बाद कई बार टकराव की स्थिति बनी. किसान कई बार बैरिकेडिंग पर चढ़े और उसे पार करने की कोशिश की.

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन भी तैनात कर रखी है. हंगामा बढ़ने की स्थिति में आंसू गैस के गोले दागने की तैयारी भी की गई है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार नरेश मीणा समेत किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Oct 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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