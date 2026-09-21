दिल्ली बनाम बेंगलुरु पर आपस में भिड़ा कपल, बताया- कौन है बेस्ट?

भारत की राजधानी दिल्ली और साउथ का सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु. दोनों ही शहरों की अपनी एक अलग दुनिया और अलग लाइफस्टाइल है. लेकिन अगर किसी इंसान ने इन दोनों ही शहरों में बरसों बिताए हों, तो उसका अनुभव कैसा रहेगा? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपल वांछा और सक्षम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल (@pathandpassports) पर एक मजेदार वीडियो शेयर कर दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की इस जंग को फिर से ताजा कर दिया है.

खाने की जंग: डोसा का स्वाद या दिल्ली का बटर चिकन?

कपल ने सबसे पहले बात की दोनों शहरों के जायके की. सक्षम ने मुस्कुराते हुए बताया कि बेंगलुरु में मिलने वाली गर्म-गर्म पोडी इडली, करारा मसाला डोसा और महकती फिल्टर कॉफी की अपनी अलग ही बात है. लेकिन तभी वांछा बीच में बोल पड़ीं कि दिल्ली के मशहूर बटर चिकन और गार्लिक नान की जगह कोई नहीं ले सकता और बेंगलुरु में रहकर वे इसे सबसे ज्यादा मिस करती हैं. इसके अलावा, दिल्ली का चटपटा पंजाबी म्यूजिक और हिंदी गानों की कमी भी उन्हें काफी खलती है.

सुरक्षा में बेंगलुरु आगे, तो मेट्रो की बादशाहत में दिल्ली अव्वल

लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जब बात छिड़ी, तो वांछा ने बिना झिझक के बेंगलुरु को पूरे नंबर दिए. उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में वे खुद को हर वक्त पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती हैं, जबकि दिल्ली में रात 9 बजे के बाद अकेले बाहर निकलना काफी डरावना लगता था. वहीं दूसरी तरफ, शहर के ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की बात आई तो दोनों ने माना कि ट्रैफिक की समस्या तो दोनों जगह एक जैसी है, लेकिन दिल्ली की वर्ल्ड-क्लास 'मेट्रो सर्विस' के आगे बेंगलुरु काफी पीछे छूट जाता है. राजीव चौक पर अचानक पुराने दोस्तों से टकरा जाने का अपना ही मजा था.

प्रदूषण मुक्त हवा और हरियाली ने जीता दिल

आखिरकार बात जब मौसम और माहौल पर आई, तो बेंगलुरु बाजी मारता नजर आया. सक्षम और वांछा ने बेंगलुरु के आसपास फैली खूबसूरत पहाड़ियों, चारों तरफ छाई हरियाली और सबसे बढ़कर महज 30 के AQI की खूब तारीफ की. दिल्ली की भारी धुंध और प्रदूषण के मुकाबले बेंगलुरु का सुहाना मौसम और साफ हवा इस कपल के लिए सबसे बड़ी राहत साबित हुई है.

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यूजर्स के कमेंट्स: छिड़ गई दो गुटों में तीखी और मजेदार बहस!

यह वीडियो सामने आते ही नेटिजन्स भी दो धड़ों में बंट गए और अपनी-अपनी राय देने लगे. एक दिल्ली प्रेमी यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "हवा और हरियाली अपनी जगह ठीक है भाई, लेकिन दिल्ली जैसा खाना और वहां का दिलदार माहौल पूरे देश में कहीं नहीं मिल सकता." वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु का समर्थन करते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, "कम से कम हम बिना मास्क पहने साफ हवा में सांस तो ले सकते हैं और रात में लड़कियां बिना किसी डर के घूम सकती हैं, यही असली जीत है." एक और यूजर ने लिखा, "दोनों शहरों के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन इस कपल ने बिना किसी पक्षपात के एकदम सटीक तस्वीर दिखाई है."

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