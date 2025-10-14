पेट्रोल पंप पर भयानक हादसा! जाते जाते बची लोगों की जान- भयानक मंजर का वीडियो वायरल

पेट्रोल पंप पर जाना किसी खतरे से कम नहीं होता है. आप जब वहां मौजूद होते हैं तो गैस रिसाव और आग लगने का डर हर पल बना रहता है. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जो कि लोगों को डरा रहा है खौफ पैदा कर रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे गैस का पाइप अचानक मशीन से बाहर निकलता है और पूरे पैट्रोल पंप पर गैस का रिसाव शुरू हो जाता है. अगर इस वक्त कोई माचिस या लाइटर जला देता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था.

सीएनजी भरते वक्त पेट्रोल पंप पर हुई भयावह घटना

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है. इस फुटेज में दिख रहा है कि कैसे कार में सीएनजी भरने के लिए लगाया गया पाइप अचानक कार से छूट जाता है और गैस के प्रेशर से हवा में गोते मारने लगता है, तभी वहां जमकर अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं. देखते ही देखते पूरे पेट्रोल पंप पर गैस ही गैस हो जाती है और पूरा माहौल ऐसा हो जाता है जैसे बर्फ गिरी हो.

क्या सीएनजी पंप पर गैस भरवाते समय ऐसा हादसा होना सम्भव है ?



मुझे लगता है सम्भव है इसलिए पंप संचालक भी गैस भरवाते समय वाहन से

दूर खड़े होने की सलाह देते हैं,



नीचे इस वीडियो में देखा जा सकता है

कि कैसे गैस भरते समय नोजल कार से

निकल गया,

वहां मौजूद पंप कर्मचारी यदि समय पर

एक छोटी सी चिंगारी और मौत कर सकती थी तांडव!

इस घटना में सबसे खतरनाक चीज ये है कि सीएनजी हो या एलपीजी, अगर फैल जाए तो एक लाइट की रोशनी से भी आग पकड़ सकती है, इस वजह से घटना जानलेवा साबित हो सकती थी. वो तो गनीमत रही की कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाई और पाइप को पकड़कर वापस मशीन में लगा दिया जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. वीडियो जिसने भी देखा वो सहम गया और अब यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स भी हैरान

वीडियो को @Ritikapradeep94 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पेट्रोल गैस डीजल भराते वक्त सावधानी बरतें, ये किसी के सगे नहीं हैं. एक और यूजर ने लिखा...सीएनजी भरते वक्त वाहन से दूर चले जाएं. तो वहीं एक और यूज ने लिखा...छोटी सी लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

