उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म से ऊपर कोई नहीं है. सीएम ने कहा कि पहले जय श्री राम कहने पर लाठी पड़ती थी. कुछ लोगों ने अयोध्या के साथ षड्यंत्र किया. पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया.लेकिन जिसकी सुरक्षा जब बजरंगबली स्वय कर रहे हों वह तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे. कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता.

अयोध्या के नाम सुन के ही लगता है की यहां कभी युद्ध नहीं हुआ. लेकिन कुछ लोगों ने अपने कट्टरवादी से अयोध्या को भी युद्धभूमि बना दिया था. याद करिए जब देश के प्रधानमंत्री मोदी, अयोध्या आ कर राम लल्ला की प्राणप्रतिष्ठा की और अयोध्या से ग़ुलामी का कलंक हटाया. जब अभी 25 नवंबर को पीएम मोदी फिर अयोध्या आए और राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वजा को लगाया. इस सनातन से बड़ा कुछ नहीं.

सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस अयोध्या को लहूलुहान किया था. देश दुनिया का कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं जो अयोध्या का दर्शन कर के फलीभूत नहीं होता हो. 2017 से पहले न बिजली , न पानी, न सुरक्षा और जब कोई जय श्री राम बोलता था तो लाठी चल जाता थी. और अब तो भारत सरकार की सबसे बाड़ी योजना भी जी राम जी हो गया है. याद करिए 1528 से लेकर 1992 तक अयोध्या में हर 20 वर्षा लगातार राम भक्त संघर्ष करता रहा. उसने गोली लाठियों के परवाह नहीं की वो लड़ता रहा.

इसी कार्यक्रम में सीएम योगी के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर के लिए हुआ आंदोलन, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है.