हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: घूरता रहा-अश्लील इशारे भी किए, फिर बोला बॉय... लड़की ने वीडियो बना मनचले को जड़ा तमाचा

Video: घूरता रहा-अश्लील इशारे भी किए, फिर बोला बॉय... लड़की ने वीडियो बना मनचले को जड़ा तमाचा

Mumbai Video Viral: मुंबई के गोवंडी रेलवे स्टेशन पर एक लड़के ने प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक लड़की को अश्लील इशारे किए, जिसके बाद लड़की ने लड़के की इस हरकत का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अच्छा सबक सिखाया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 26 Nov 2025 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के गोवंडी रेलवे स्टेशन से एक शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़के ने प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक लड़की को अश्लील इशारे किए, लेकिन लड़की ने डरने और घबराने की बजाय उसे ऐसा सबक सिखाया कि अब शायद ही लड़का ऐसा किसी भी लड़की के साथ करने की सोचेगा. लड़के की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं.4

मनचले की हरकत का लड़की ने बनाया वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है और वह दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर खड़ी लड़की को अश्लील इशारे कर रहा है. लड़की ने जैसे ही लड़के की इस हरकत को देखा तो उसने तुरंत एक्शन लेते हुए उसकी हरकत को मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.

लड़की ने वीडियो में कहा, "यह लड़का 5-10 मिनट से लगातार मुझे गंदे इशारे कर रहा है. पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह नहीं माना तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया." वीडियो में यह भी देखा गया कि लड़का उसे देखकर बाय करता है, जिसके बाद लड़की वीडियो बनाते हुए लड़के के पास जाती है.

लड़की ने लड़के को मारा जोरदार तमाचा

आगे वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है, तभी लड़की उसके पास जाकर कहती है कि क्या इशारे कर रहा था तू? लड़के बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि कुछ नहीं किया, जिस पर लड़की उसे वीडियो दिखाने को कहती है, जिसके बाद लड़का डर जाता है. इस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ लग जाती है.

लड़की लड़के को जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद लड़का वहां से जाने लगता है, लेकिन लड़की और अन्य लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने लड़की की हिम्मत और साहस की जमकर तारीफ की.

Published at : 26 Nov 2025 03:49 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS VIRAL VIDEO MUMBAI NEWS
