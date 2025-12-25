सफेद ड्रेस में परी-सी खूबसूरत दिखीं महाकुंभ की मोनालिसा, वायरल वीडियो देख यूजर्स भी हो गए मदहोश

महाकुंभ से सोशल मीडिया स्टार बनीं मोनालिसा एक बार फिर इंटरनेट पर छाई हुई हैं. इस बार वजह उनका लेटेस्ट वीडियो है, जिसमें वह सफेद ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही हैं. कभी महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा आज सोशल मीडिया पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं. मोनालिसा के वायरल हो रहे इस वीडियो में मोनालिसा का कॉन्फिडेंस, सादगी और बदला हुआ अंदाज साफ नजर आ रहा है. जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर सामने आया देखते ही देखते हजारों लाइक्स और कॉमेंट्स के बाढ़ आ गई. यूजर्स उनकी खूबसूरती के साथ उनकी किस्मत और स्ट्रगल को भी याद करते नजर आए.

सफेद ड्रेस में मोनालिसा का बदला-बदला सा अंदाज

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @monalisabhosle_official नाम के अकाउंट से शेयर किए गए, वीडियो में मोनालिसा सफेद रंग की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं, जिसमें उनका लुक काफी एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रहा है. हल्का मेकअप, खुले बाल और कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस लोगों को खासा पसंद आ रहा है. महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा का यह बदला हुआ अंदाज कई लोगों को हैरान भी कर रहा है, तो कहीं लोग इसे उनकी मेहनत और किस्मत का कमाल बता रहे हैं.

मोनालिसा का वायरल वीडियो देखकर यूजर्स हुए मदहोश

मोनालिसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स के कई रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. कई लोगों ने मोनालिसा पर भोले शंकर की कृपा बताते हुए लिखा कि भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, बहुत खूबसूरत लग रही हो. वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें ब्यूटीफुल फ्रेंड कहकर प्यार लुटाया. तो किसी ने पंजाबी अंदाज में कमेंट करते हुए उनके तारीख की. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी रहे, जिन्होंने इसे मेकअप और फिल्टर का कमाल बताया. एक यूजर ने कमेंट किया कि यह सब मेकअप और फिल्टर की वजह से लग रहा है. वहीं एक मजेदार कमेंट में किसी ने लिखा कि मुझसे बढ़िया तो तेरी किस्मत है, बहन माला बेचते बेचते कहां पहुंच गई और मैं झाड़ू-पोछा ही लगाते रह गई.

