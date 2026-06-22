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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'कोई मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाओ' लखनऊ में भीषण आग, नजारा और चीखें सुन रो पड़ेंगे आप

Video: 'कोई मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाओ' लखनऊ में भीषण आग, नजारा और चीखें सुन रो पड़ेंगे आप

यह दर्दनाक हादसा दोपहर के वक्त हुआ, जब नीचे बनी एक दुकान में अचानक शॉट सर्किट से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jun 2026 05:50 PM (IST)
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राजधानी लखनऊ का पुरनिया इलाका आज चीखों, आंसुओं और काले धुएं के गुबार में डूब गया . एक तीन मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में अचानक लगी भीषण आग ने ऐसा तांडव मचाया कि वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी. चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख-पुकार मची थी. इसी खौफनाक मंजर के बीच एक मां की वो चीख गूंजी, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं  "कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाओ." बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर चल रहे कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी चलने की बातें सामने आ रही हैं जिसे लेकर प्रशासन ने इनकार किया है और कहा है कि वहां गेमिंग जोन था और नीचे एक पेट शॉप थी.

आग की लपटों के बीच अपनों को ढूंढती पथराई आंखें

यह दर्दनाक हादसा दोपहर के वक्त हुआ, जब नीचे बनी एक दुकान में अचानक शॉट सर्किट से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. जहरीला काला धुआं इतनी तेजी से फैला कि ऊपरी मंजिलों पर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. दम घुटने लगा, तो बच्चे जान बचाने के लिए बालकनी की तरफ भागे. बाहर खड़े माता-पिता और राहगीर बेबस होकर अपने बच्चों को आग के बीच तड़पते देख रहे थे. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग चाहकर भी अंदर नहीं घुस पा रहे थे. कुछ लोगों और छात्रों ने जब ऊपर से छलांग लगाई, तो नीचे खड़े लोगों के कलेजे फट गए . हर तरफ सिर्फ खून, आंसू और बेबसी का मंजर था. वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने की गुहार लगा रही है. वहीं लोगों की भीड़ घायलों को तुरंत सहायता देते हुए दिखाई दे रही है.

14 फायर टेंडर और डिप्टी सीएम मौके पर, रेस्क्यू के बीच पसरा सन्नाटा

घटना की भयावहता को देखते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड की 14 से ज्यादा गाड़ियां बुलाई गईं. हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से दमकलकर्मी खिड़कियों को तोड़कर बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे रहे. इस हादसे में कई बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने और कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है. फिलहाल 14 से 15 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. सभी मृतकों की उम्र 24-25 साल बताई जा रही है.

आग ने नहीं लापरवाही ले रही जान, फूटा यूजर्स का गुस्सा

इस खौफनाक हादसे की तस्वीरें और वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आए, सोशल मीडिया पर लोगों का दिल दहल गया और यूजर्स अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं . एक यूजर ने बेहद भावुक होकर लिखा, "एक मां की अपने बच्चे के लिए वो चीख सुनकर मेरा दिल टूट गया, भगवान उन मासूम बच्चों की रक्षा करे ." दूसरे यूजर ने गुस्से में कमेंट किया, "कमर्शियल बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ होता है, इन मासूम बच्चों की जान का जिम्मेदार कौन है?" वहीं एक और यूजर ने लिखा, "लखनऊ के इतिहास का यह सबसे दर्दनाक दिन है, बच्चों को इस हाल में देखना सहा नहीं जा रहा है, घायलों के लिए प्रार्थना करें ."

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 05:50 PM (IST)
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