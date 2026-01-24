सोशल मीडिया पर रोज अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों को हंसने के साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक शख्स बाजार में बड़े आराम से आता दिखता है. उसने पेंट शर्ट पहन रखी है, चाल ढाल ऐसी कि कोई भी उसे आम आदमी ही समझे. पहली नजर में देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कुछ ही मिनटों में यही शख्स भीख मांगने वाला है. लेकिन भीख मांगने से भी बड़ा ट्विस्ट तो अब आएगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाने वाले हैं.

भिखारी ने भीख मांगने से पहले किया हैरान कर देने वाला काम

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भिखारी पहले अच्छे कपड़ों में बाजार में एंट्री करता है. वो न तो कमजोर दिखता है, न बीमार. इसके बाद वो सड़क किनारे एक जगह चुनता है, वहां चादर बिछाता है और फिर धीरे धीरे अपने कपड़े उतारता है. कुछ ही सेकेंड में उसका पूरा हुलिया बदल जाता है. जमीन पर बैठने का अंदाज ऐसा बना लेता है मानो वो लंगड़ा लूला हो. शरीर की मुद्रा, चेहरा और हाथों का हाव भाव ऐसा कि सामने से गुजरने वाला हर इंसान दया से भर जाए. यही ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

समाज की कड़वी सच्चाई आई सामने

हालांकि यह वीडियो सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं है. यह समाज के सामने कई सवाल भी खड़े करता है. क्या भीख मांगना अब एक संगठित काम बन चुका है. क्या ऐसे लोग वाकई मजबूर हैं या इसे आसान कमाई का जरिया बना लिया गया है. अक्सर लोग सच्चे जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो सामने आने के बाद लोगों का भरोसा टूटता है. यही वजह है कि कई बार असली जरूरतमंद भी मदद से वंचित रह जाते हैं.

यूजर्स बोले, लॉगिन कर रहा है लॉगिन

वीडियो को raj_kii_baat नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लॉगिन करते ही सैलरी आ गई भाई की. एक और यूजर ने लिखा...लॉगिन कर रहा लॉगिन. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हंसो मत भाई, लेटकर हमसे ज्यादा पैसे कमा लेता है ये भिखारी.

