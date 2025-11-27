शादी-ब्याह में वैसे तो ढेरों रस्में, हंसी-मजाक और नाच-गाना होता है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा पल छाया हुआ है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है. मामा की शादी में नन्हे-मुन्ने भांजे और भांजियों ने ‘हमको भूल ना जाना प्यारे मामा जी’ गाने पर जो शानदार डांस परफॉर्मेंस दी, उसने पूरे फंक्शन में जान डाल दी. बच्चों की मासूम मुस्कान, उनका शानदार कोऑर्डिनेशन और उनके चेहरे की चमक देखकर हर कोई फूटा नहीं कि बस यही तो है असली शादी वाला जादू. वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि लोग कह रहे हैं “मामा की शादी हो तो ऐसी!”

मामा की शादी में भांजे भांजियों ने किया शानदार डांस

मामा की शादी का जश्न सोशल मीडिया पर इस वक्त छाया हुआ है और इसकी वजह है बच्चों का दिल जीत लेने वाला डांस. शादी में चार छोटे-छोटे बच्चे, जिनमें दो छोटे भांजे और दो नन्ही भांजियां शामिल हैं, ने स्टेज पर आकर ‘हमको भूल ना जाना प्यारे मामा जी’ गाने पर ऐसी क्यूट और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी कि पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

View this post on Instagram A post shared by Party Pulse Media (@partypulsemedia)

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे रंग-बिरंगे कपड़ों में सजे हुए बेहद खुश नजर आ रहे हैं. किसी के हाथ में कोई कॉन्फिडेंस को लेकर कमी नहीं, किसी के चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं. सभी बच्चे मुस्कुराते हुए, एकदम सिंक में नाचते दिखते हैं, मानो हफ्तों की रिहर्सल के बाद ये खास परफॉर्मेंस तैयार की गई हो.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स बोले, इससे खूबसूरत को कुछ भी नहीं मजा आ गया

वीडियो को partypulsemedia नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....मामी को भी डांस करना सिखा देना. एक और यूजर ने लिखा...कितने प्यारे बच्चे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कितना खूबसूरत डांस किया है बच्चो ने मजा आ गया.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे