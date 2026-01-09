हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साड़ी पहन नन्ही-सी बच्ची घर में यूं मटकी कि इमोशनल हो गए यूजर्स, बोले- बेटी घर की शान

साड़ी पहन नन्ही-सी बच्ची घर में यूं मटकी कि इमोशनल हो गए यूजर्स, बोले- बेटी घर की शान

एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक नन्ही-सी बच्ची साड़ी पहनकर घर में बड़े ही आत्मविश्वास और मस्ती के साथ चलती नजर आ रही है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Jan 2026 08:14 AM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन कई बच्चों से जुड़ें वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो इतने क्यूट होते हैं कि वह सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक नन्ही-सी बच्ची साड़ी पहनकर घर में बड़े ही आत्मविश्वास और मस्ती के साथ चलती नजर आ रही है. बच्ची का अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने के बाद यूजर्स इमोशनल हो गए हैं और उसे बेटी घर की शान बता रहे हैं.

वीडियो में दिखा बच्ची का क्यूट अंदाज

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @gunjansingh6902 नाम के अकाउंट्स से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि एक छोटी सी बच्ची साड़ी पहने हुए घर के अंदर तेज-तेज कदमों से चलती दिखाई देती है. साड़ी संभालते हुए उसका कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट देखने लायक है. साड़ी  पहन कर बच्ची पहले अपनी मां की ओर भागती है इसके बाद वह मां के कहने पर अपने नानु के पास भागकर जाती है और अपनी साड़ी दिखाती है. बच्ची के मासूम चेहरे, प्यारी बोली और बेफिक्र चाल ने लोगों का दिल छू लिया. वहीं कई यूजर्स हैरान हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची साड़ी में भी इतनी आसानी से चल रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को अब तक 1.3 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके है. वहीं अब तक हजारों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है.

 
 
 
 
 
यूजर्स ने वीडियो देख कर लुटाया प्यार

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने वीडियो देख लिखा उसकी एक्साइटमेंट अनमोल है, तो दूसरे ने लिखा काला टिका लगा कर रखों बच्ची को नजर न लगें. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा अब इतनी क्यूटनेस का टैक्स कौन भरेगा. वहीं एक यूजर बोला बच्ची साड़ी में कितनी फास्ट वॉक कर रही है, कोई उससे पूछों कि मुझे भी ऐसे वॉक करना सिखा दें. एक यूजर कमेंट करता है बच्चे बच्चे घर की रौनक होते हैं.  इस तरह के कई  रिएक्शन इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं. कई लोगों ने इस वीडियो को सबसे प्यारा वीडियो बताया और कहा कि ऐसी बेटियां ही घर की असली शान होती है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 09 Jan 2026 08:14 AM (IST)
Trending News VIRAL VIDEO Little Girl In Saree
