साड़ी पहन नन्ही-सी बच्ची घर में यूं मटकी कि इमोशनल हो गए यूजर्स, बोले- बेटी घर की शान

सोशल मीडिया पर आए दिन कई बच्चों से जुड़ें वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो इतने क्यूट होते हैं कि वह सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक नन्ही-सी बच्ची साड़ी पहनकर घर में बड़े ही आत्मविश्वास और मस्ती के साथ चलती नजर आ रही है. बच्ची का अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने के बाद यूजर्स इमोशनल हो गए हैं और उसे बेटी घर की शान बता रहे हैं.

वीडियो में दिखा बच्ची का क्यूट अंदाज

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @gunjansingh6902 नाम के अकाउंट्स से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि एक छोटी सी बच्ची साड़ी पहने हुए घर के अंदर तेज-तेज कदमों से चलती दिखाई देती है. साड़ी संभालते हुए उसका कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट देखने लायक है. साड़ी पहन कर बच्ची पहले अपनी मां की ओर भागती है इसके बाद वह मां के कहने पर अपने नानु के पास भागकर जाती है और अपनी साड़ी दिखाती है. बच्ची के मासूम चेहरे, प्यारी बोली और बेफिक्र चाल ने लोगों का दिल छू लिया. वहीं कई यूजर्स हैरान हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची साड़ी में भी इतनी आसानी से चल रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को अब तक 1.3 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके है. वहीं अब तक हजारों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है.

यूजर्स ने वीडियो देख कर लुटाया प्यार

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने वीडियो देख लिखा उसकी एक्साइटमेंट अनमोल है, तो दूसरे ने लिखा काला टिका लगा कर रखों बच्ची को नजर न लगें. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा अब इतनी क्यूटनेस का टैक्स कौन भरेगा. वहीं एक यूजर बोला बच्ची साड़ी में कितनी फास्ट वॉक कर रही है, कोई उससे पूछों कि मुझे भी ऐसे वॉक करना सिखा दें. एक यूजर कमेंट करता है बच्चे बच्चे घर की रौनक होते हैं. इस तरह के कई रिएक्शन इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं. कई लोगों ने इस वीडियो को सबसे प्यारा वीडियो बताया और कहा कि ऐसी बेटियां ही घर की असली शान होती है.

