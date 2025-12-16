शादी का माहौल, सजी हुई पंगत और मेहमानों की भीड़. सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक ऐसा नजारा सामने आया जिसने खुशियों को दहशत में बदल दिया. खाना खा रहे लोगों के बीच अचानक एक तेंदुआ घुस आया. पल भर में शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, कुर्सियां पलट गईं और पूरा पंडाल चीख-पुकार से गूंज उठा. इस हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं.

शादी में खाना खाते लोगों के बीच घुसा तेंदुआ

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी के माहौल में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुआ इस शादी में घुस आया. वीडियो में दिख रहा है कि लोग खाना खा रहे हैं और अचानक एक तेंदुआ शादी में घुस जाता है. वो सबसे पहले खाने के काउंटर पर हमला करता है जिससे खाने का पूरा काउंटर गिर जाता है, इसके बाद साइड में खड़े लोगों की ओर दौड़ता है जिससे माहौल में अफरा तफरी मच जाती है.

पलभर की खुशी दहशत में बदल गया..!!"😱😱

जहां शहनाई बजनी थी,वहां अफरा तफरी मच गई..



बताइए अगर आप इस शादी में होते तो क्या करते...?? pic.twitter.com/Hxql13ER3z — 𝐌𝐫 𝐀𝐫𝐛𝐚𝐳❤️‍🔥 (@Mr_arbaz_77) December 15, 2025

लोगों में मची अफरा तफरी

असल में तेंदुआ शादी से बाहर निकलने के लिए छटपटाता है और इसी कोशिश में वो इतनी तेजी से इधर उधर भागता है कि पूरा सामान गिर जाता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ किसी पर हमला नहीं करता क्योंकि इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वीडियो एआई जनरेटेड हो सकता है. अब यूजर्स इस वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, भूख लगी थी खाने आया होगा

वीडियो को @Mr_arbaz_77 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है तेंदुए को भूख लगी थी. एक और यूजर ने लिखा...महिलाओं को मतलब नहीं है, वो अपना खाने में लगी हुई हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तेंदुए ने सारा खाना बर्बाद कर दिया, वैसे ये एआई वीडियो लग रहा है.

