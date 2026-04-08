दुनिया के सबसे चर्चित अरबपतियों में से एक Elon Musk सिर्फ अपने बिजनेस आइडियाज के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी चालाकी और अनोखे स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. कभी ट्वीट से बाजार हिला देते हैं, तो कभी एक फैसले से पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा देते हैं. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. यहां न कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, न कोई बड़ा ऐलान… बल्कि एक ऐसा ‘माइंड गेम’ खेला गया, जिसे देखकर मीडिया भी चौंक गया. कोर्ट के बाहर जो हुआ, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, जहां एक ही समय पर दो जगह पर ‘मस्क’ दिखे और असली वाला सबकी नजरों से बचकर निकल गया.

कोर्ट के बाहर खड़ी थी Tesla, सबको लगा अंदर हैं Musk

बताया जा रहा है कि $44 बिलियन के Twitter अधिग्रहण से जुड़े मामले में Elon Musk को कोर्ट में पेश होना था. जैसे ही उनकी एंट्री की खबर फैली, कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो गई. इसी बीच एक चमचमाती Tesla Model S वहां पहुंचती है. कार को देखकर रिपोर्टर्स को पूरा यकीन हो जाता है कि मस्क उसी में बैठे हैं. कैमरे ऑन हो जाते हैं, माइक तैयार हो जाते हैं और हर कोई उसी गाड़ी के दरवाजे पर नजर गड़ाए रहता है. हालांकि वीडियो कितना पुराना है सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

मस्क ने खेला ‘डिकॉय गेम’

लेकिन असल में जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. जिस Tesla Model S को लेकर इतनी हलचल थी, वो सिर्फ एक डिकॉय यानी ध्यान भटकाने की चाल थी. Elon Musk उसमें नहीं थे. उन्होंने मीडिया की नजरों से बचने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ एक अलग गाड़ी और दूसरे एंट्रेंस का इस्तेमाल किया.

दूसरे रास्ते से एंट्री, मीडिया रह गया हैरान

जब तक रिपोर्टर्स उस डिकॉय कार के आसपास जुटे रहे, उसी दौरान Elon Musk चुपचाप एक दूसरी कार से कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए. इतना ही नहीं, उन्होंने एक अलग गेट का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एंट्री किसी की नजर में नहीं आई. बाद में जब सच्चाई सामने आई, तो मीडिया भी इस ‘गेम प्लान’ को देखकर हैरान रह गया.

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सोशल मीडिया पर छा गया ‘मस्क का मास्टरमाइंड मूव’

जैसे ही यह खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. यूजर्स इसे “जीनियस मूव” और “रियल लाइफ मिशन इम्पॉसिबल” बता रहे हैं. कई लोगों ने मजाक में लिखा कि “मस्क ने मीडिया को भी स्टार्टअप की तरह हैक कर लिया.” वहीं कुछ यूजर्स ने इसे सिक्योरिटी के लिहाज से एक स्मार्ट फैसला बताया. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

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