Video: महाशिवरात्रि पर K-pop सिंगर आओरा ने गाया शिव तांडव, आवाज सुन हैरान रह गया इंटरनेट, वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में 40 वर्षीय सिंगर आओरा, जिनका असली नाम पार्क मिन-जुन है दिखाई दे रहे हैं वो रविवार को चेन्नई के एक शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे.
महाशिवरात्रि का पर्व जहां पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया, वहीं इस बार एक खास वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया. कोरियन के-पॉप सिंगर आओरा ने चेन्नई के एक शिव मंदिर में पहुंचकर ऐसा आध्यात्मिक पल साझा किया, जिसने भारतीय फैंस का दिल जीत लिया. भारत में जन्म न लेने के बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को अपनाने की उनकी भावना ने लोगों को भावुक कर दिया. मंदिर में मंत्रोच्चार करते हुए उनका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
चेन्नई में दर्शन करने पहुंचे थे पार्क मिन-जुन
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में 40 वर्षीय सिंगर आओरा, जिनका असली नाम पार्क मिन-जुन है दिखाई दे रहे हैं वो रविवार को चेन्नई के एक शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. उन्होंने पारंपरिक सफेद मुंडू और हल्के रंग की शर्ट पहन रखी थी. मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ वह पूरी श्रद्धा से पूजा और जप में शामिल हुए. कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने नए गाने Shiva Shivam को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसके बाद उनका यह मंदिर दौरा और भी खास माना जा रहा है.
अपनी आवाज में गाया शिव तांडव
सबसे ज्यादा चर्चा जिस पल की हो रही है, वह है आओरा द्वारा गाया गया शिव तांडव स्तोत्र. यह संस्कृत का जटिल और कठिन स्तोत्र है, जिसे सही लय और उच्चारण के साथ गाना आसान नहीं होता. हैरानी की बात यह रही कि आओरा ने बिना मोबाइल या किसी कागज की मदद लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे गाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह स्पष्ट उच्चारण और सटीक ताल के साथ मंत्रों का पाठ कर रहे हैं. मंदिर में मौजूद लोग भी उनकी प्रस्तुति से प्रभावित नजर आए.
महिला के साथ किया शिव तांडव स्तोत्र का युगल गान
एक अन्य वीडियो क्लिप में वह एक महिला के साथ शिव तांडव स्तोत्र का युगल गान करते दिखे. जहां महिला गीत के बोल देखने के लिए फोन का सहारा ले रही थीं, वहीं आओरा पूरी सहजता से हर पंक्ति याद से गाते रहे. इस दृश्य ने सोशल मीडिया पर लोगों को और भी ज्यादा प्रभावित किया. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ गाना नहीं, बल्कि संस्कृति के प्रति सच्चा सम्मान है.
यूजर्स ने की जमकर तारीफ
आओरा ने इंस्टाग्राम पर अपने अनुभव को साझा करते हुए लिखा कि चेन्नई में उन्हें ऐसा आशीर्वाद मिला जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे. उन्होंने कहा कि वह भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इस संस्कृति को प्यार से अपनाया है और यह पल उनके लिए बेहद भावुक था. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि आओरा ने साबित कर दिया कि भक्ति और संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती. वहीं कई यूजर्स ने उन्हें भारत का सच्चा मित्र बताया.
