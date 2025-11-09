हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभारत से सीखा अब लंदन में झालमुड़ी बेच रहा विदेशी शख्स! खूब लग रही अंग्रेजों की भीड़- वीडियो वायरल

यह विदेशी शख्स मूल रूप से ब्रिटेन का रहने वाला है और भारत की यात्रा के दौरान कोलकाता की गलियों में घूमते हुए उसे झालमुड़ी का स्वाद इतना भा गया कि उसने इसे अपना बिजनेस आइडिया बना लिया

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 09 Nov 2025 05:31 PM (IST)
कहते हैं भारत का स्वाद अगर एक बार किसी की ज़ुबान पर चढ़ जाए तो फिर दुनिया का कोई भी कोना उस दीवानगी को नहीं रोक सकता. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो भारत के देसी तड़के और कोलकाता के मशहूर स्ट्रीट फूड "झालमुड़ी" की लोकप्रियता को एक नए मुकाम पर ले गया है. वीडियो में एक विदेशी शख्स को देखा जा सकता है जो लंदन की सड़कों पर ठेले पर बैठकर झालमुड़ी बना रहा है. दिलचस्प बात यह है कि इस शख्स ने कोलकाता आकर खुद एक स्थानीय ठेलेवाले से झालमुड़ी बनाने की रेसिपी सीखी और फिर वापस लंदन जाकर उसी देसी अंदाज में अपनी दुकान खोल ली. उसने अपनी इस दुकान का नाम रखा है “Jhalmuri Express”, और अब वह ब्रिटेन में भारतीय स्ट्रीट फूड का ब्रांड एंबेसडर बन गया है.

कोलकाता से सीखी झालमुड़ी अब लंदन में बनाकर बेच रहा विदेशी शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि यह विदेशी युवक बिल्कुल उसी अंदाज में झालमुड़ी बना रहा है जैसे कोलकाता के फुटपाथ पर कोई देसी भैया बनाते हैं. वो मुरमुरे, मूंगफली, प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और मसालों को डालकर तेजी से हाथ चलाते हुए झालमुड़ी तैयार करता है. आखिर में नींबू निचोड़कर वो इसे तैयार करता है. इस देसी टच ने लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है और लोग कह रहे हैं “यह सिर्फ खाना नहीं, भारत का कल्चर है जो अब लंदन की सड़कों पर बिक रहा है.”

 
 
 
 
 
भारत यात्रा के दौरान सीखी रेसिपी

दावा किया जा रहा है कि यह विदेशी शख्स मूल रूप से ब्रिटेन का रहने वाला है और भारत की यात्रा के दौरान कोलकाता की गलियों में घूमते हुए उसे झालमुड़ी का स्वाद इतना भा गया कि उसने इसे अपना बिजनेस आइडिया बना लिया. उसने कोलकाता के एक फेमस झालमुड़ी वाले से पूरी रेसिपी सीखी. सिर्फ रेसिपी ही नहीं, बल्कि उसने भारतीय स्टाइल में ठेला सजाना, अखबार के कोन में झालमुड़ी परोसना और लोगों से देसी लहजे में बात करना भी सीख लिया.

यूजर्स बोले, इस स्वाद की दुनिया दीवानी है

वीडियो को jhalmuriexpress नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये भारत का स्वाद है, किसी को भी पसंद आ जाता है. एक और यूजर ने लिखा....इस स्वाद की तो पूरी दुनिया दीवानी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई क्या बात है, जज्बा हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है.

Published at : 09 Nov 2025 05:31 PM (IST)
