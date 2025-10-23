हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकिन्नर ने की बदसलूकी तो शख्स ने सिखा दिया सबक! माफी मांगने लगा पूरा ग्रुप- वीडियो वायरल

किन्नर ने की बदसलूकी तो शख्स ने सिखा दिया सबक! माफी मांगने लगा पूरा ग्रुप- वीडियो वायरल

वीडियो में दिखता है कि जब शख्स उन्हें टोकता है तो किन्नर कहते हैं कि हमारी भाषा ही ऐसी है. इसके बाद शख्स कहता है कि वसूली कर रहे हो क्या तो इस पर भी किन्नर बदतमीजी करने लगते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Oct 2025 08:32 AM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ किन्नर रेल की जनरल बोगी में यात्रियों से पैसे मांगते और बदतमीजी करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में साफ नजर आता है कि किन्नर लोगों के बीच ऊंची आवाज में झगड़ते हुए पैसे मांग रहे हैं. लेकिन जैसे ही पास में खड़ा एक शख्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है, तो वे उससे भी तू-तू मैं-मैं करने लगते हैं. हालांकि, मामला तब पलट जाता है जब वह शख्स कहता है कि “अब तुम्हारा ये वीडियो आरपीएफ को जाएगा”, बस इतना सुनते ही किन्नरों के चेहरे का रंग उड़ जाता है.

शख्स से बदतमीजी करने लगे किन्नर, कैमरा देख निकल गई हेकड़ी!

वीडियो में दिखता है कि जब शख्स उन्हें टोकता है तो किन्नर कहते हैं कि हमारी भाषा ही ऐसी है. इसके बाद शख्स कहता है कि वसूली कर रहे हो क्या तो इस पर भी किन्नर बदतमीजी करने लगते हैं. वीडियो में आगे दिखता है कि जब किन्नरों की नजर कैमरे पर जाती है और आरपीएफ की चेतावनी दी जाती है तो किन्नर अचानक से शांत हो जाते हैं. वो शख्स से माफी मांगने और समझाने की कोशिश करने लगते हैं. लेकिन शख्स साफ कहता है, “अब बात खत्म, चलो आगे बढ़ो... अब ये वीडियो रेलवे को ट्विट किया जाएगा.” ये सुनकर किन्नर तुरंत वहां से हट जाते हैं. सोशल मीडिया पर यह पूरा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोगों के बीच बहस छेड़ दी है.

ट्रेनों में किन्नरों ने मचा रखी है लूट!

कई यात्रियों ने इस वीडियो को देखकर कहा कि ट्रेन की जनरल बोगियों में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं. कुछ लोगों ने कहा कि यह वीडियो एकदम रियलिटी दिखाता है कि कैसे कुछ किन्नर पैसे मांगने के नाम पर यात्रियों को परेशान करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं. वहीं, कई यूजर्स ने वीडियो में दिखे शख्स की तारीफ करते हुए कहा कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई जो उसने पूरे मामले को कैमरे में कैद किया और उन्हें जवाब दिया.

यूजर्स ने की सख्त कार्रवाई की मांग

इस वायरल वीडियो के बाद लोग रेलवे से भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में इस तरह का बर्ताव असुरक्षा की भावना बढ़ाता है और आरपीएफ को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए. कई यूजर्स ने वीडियो को टैग करते हुए लिखा, “अब ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन जरूरी है.” वीडियो को @Mahtab_Siddiqu1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

Published at : 23 Oct 2025 08:32 AM (IST)
