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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगAnimal Movie Style Wedding Entry: 'एनिमल' वाली गन पर निकले दूल्हा-दुल्हन, वीडियो देख यूजर्स बोले- पक्का युद्ध लड़ने जा रहे दोनों

Animal Movie Style Wedding Entry: 'एनिमल' वाली गन पर निकले दूल्हा-दुल्हन, वीडियो देख यूजर्स बोले- पक्का युद्ध लड़ने जा रहे दोनों

Animal Movie Style Wedding Entry: वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हा-दुल्हन की एंट्री किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं लग रही है. वायरल क्लिप में दूल्हा-दुल्हन दोनों एक गाड़ी में बैठे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 May 2026 02:35 PM (IST)
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Animal Movie Style Wedding Entry: आजकल शादियां सिर्फ 7 फेरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उन्हें यादगार और वायरल बनाने के लिए लोग अलग-अलग थीम और यूनिक एंट्री का सहारा ले रहे हैं. कोई आसमान से एंट्री करता है तो कोई लग्जरी कारों के काफिले के साथ पहुंचता है. इसी बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है.

इस वीडियो में दूल्हा-दुल्हन की एंट्री किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं लग रही है. वायरल क्लिप में दूल्हा-दुल्हन दोनों एक गाड़ी में बैठे हैं. इसके आगे फिल्म एनिमल की तरह बड़ी गन लगी हुई है. उसी के साथ दूल्हा दुल्हन शादी में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर पूरा इंटरनेट शॉक हो गया और यूजर्स कई तरह के कमेंट्स करने लगे.

फिल्मी अंदाज में हुई दूल्हा-दुल्हन की एंट्री

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा दुल्हन एक गाड़ी में बैठकर स्टेज की ओर बढ़ते हैं. खास बात यह है कि गाड़ी के आगे फिल्म एनिमल के सीन की तरह ही बड़ी गन लगी हुई है. वहीं बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बज रहा है और पूरा माहौल बिल्कुल रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल जैसा दिखाई दे रहा है. दूल्हा-दुल्हन की एंट्री के बैकग्राउंड में बज रहा म्यूजिक भी एनिमल मूवी का ही चल रहा है. यही वजह है कि इस वीडियो पर लोग मजेदार रिएक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है. जहां यह तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इस दूल्हा-दुल्हन की एंट्री को मजेदार बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे शादी में ओवर ड्रामा भी कह रहे हैं.

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यूजर्स ने लिए जमकर मजे

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स लगातार मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा शादी कर रहे हैं या कारगिल युद्ध लड़ने जा रहे हैं. वहीं दूसरे ने कहा शादी है कि तमाशा. एक और यूजर ने लिखा वॉट ए डाउनफॉल, शादी जैसी खूबसूरत रस्म को भी सर्कस बना दिया. जबकि दूसरे यूजर ने कमेंट किया अब शादियां शादी कम और इंस्टाग्राम रील ज्यादा लगने लगी है. हालांकि हर कोई इस एंट्री की आलोचना नहीं कर रहा कुछ यूजर्स ने इसे मेड फॉर ईच अदर वाला मूमेंट बताया. एक यूजर ने लिखा भाई यह दोनों सेम लेवल की वाइब दे रहे हैं. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा लगता है बारात नहीं पूरी फौज निकल रही है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 May 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Bride Groom Viral Video Wedding Viral Clip Animal Movie Wedding Entry Animal Style Entry
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