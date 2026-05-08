'एनिमल' वाली गन पर निकले दूल्हा-दुल्हन, वीडियो देख यूजर्स बोले- पक्का युद्ध लड़ने जा रहे दोनों

Animal Movie Style Wedding Entry: आजकल शादियां सिर्फ 7 फेरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उन्हें यादगार और वायरल बनाने के लिए लोग अलग-अलग थीम और यूनिक एंट्री का सहारा ले रहे हैं. कोई आसमान से एंट्री करता है तो कोई लग्जरी कारों के काफिले के साथ पहुंचता है. इसी बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है.

इस वीडियो में दूल्हा-दुल्हन की एंट्री किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं लग रही है. वायरल क्लिप में दूल्हा-दुल्हन दोनों एक गाड़ी में बैठे हैं. इसके आगे फिल्म एनिमल की तरह बड़ी गन लगी हुई है. उसी के साथ दूल्हा दुल्हन शादी में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर पूरा इंटरनेट शॉक हो गया और यूजर्स कई तरह के कमेंट्स करने लगे.

फिल्मी अंदाज में हुई दूल्हा-दुल्हन की एंट्री

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा दुल्हन एक गाड़ी में बैठकर स्टेज की ओर बढ़ते हैं. खास बात यह है कि गाड़ी के आगे फिल्म एनिमल के सीन की तरह ही बड़ी गन लगी हुई है. वहीं बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बज रहा है और पूरा माहौल बिल्कुल रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल जैसा दिखाई दे रहा है. दूल्हा-दुल्हन की एंट्री के बैकग्राउंड में बज रहा म्यूजिक भी एनिमल मूवी का ही चल रहा है. यही वजह है कि इस वीडियो पर लोग मजेदार रिएक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है. जहां यह तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इस दूल्हा-दुल्हन की एंट्री को मजेदार बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे शादी में ओवर ड्रामा भी कह रहे हैं.

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This Bride and Bridegroom Entry at Wedding 😂😂 pic.twitter.com/uUjXAST5KC — Rosy (@rose_k01) May 7, 2026

यूजर्स ने लिए जमकर मजे

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स लगातार मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा शादी कर रहे हैं या कारगिल युद्ध लड़ने जा रहे हैं. वहीं दूसरे ने कहा शादी है कि तमाशा. एक और यूजर ने लिखा वॉट ए डाउनफॉल, शादी जैसी खूबसूरत रस्म को भी सर्कस बना दिया. जबकि दूसरे यूजर ने कमेंट किया अब शादियां शादी कम और इंस्टाग्राम रील ज्यादा लगने लगी है. हालांकि हर कोई इस एंट्री की आलोचना नहीं कर रहा कुछ यूजर्स ने इसे मेड फॉर ईच अदर वाला मूमेंट बताया. एक यूजर ने लिखा भाई यह दोनों सेम लेवल की वाइब दे रहे हैं. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा लगता है बारात नहीं पूरी फौज निकल रही है.

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