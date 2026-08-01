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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग52 सालों बाद परिवार में हुआ बेटी का जन्म, अस्पताल में खुशी से झूम उठा परिवार- वीडियो वायरल

52 सालों बाद परिवार में हुआ बेटी का जन्म, अस्पताल में खुशी से झूम उठा परिवार- वीडियो वायरल

यह बेहद प्यारा वीडियो इंदौर की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. बेला शाह जैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में 52 साल बाद बेटी को देखकर परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Aug 2026 06:48 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक ऐसी खूबसूरत और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसे पढ़कर आपका दिल खुश हो जाएगा. एक परिवार में पूरे 52 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार किसी बेटी का जन्म हुआ है. पिछले 52 सालों से इस परिवार में सिर्फ बेटे ही पैदा हो रहे थे, ऐसे में जब नन्हीं परी ने जन्म लिया तो परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. इस भावुक पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

हॉस्पिटल के बाहर जब डॉक्टर लेकर आईं नन्हीं परी

यह बेहद प्यारा वीडियो इंदौर की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. बेला शाह जैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से नवजात बच्ची को अपनी गोद में लेकर बाहर आती हैं, बाहर इंतजार कर रहा पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है. परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और सब ताली बजाकर अपनी नन्हीं राजकुमारी का स्वागत करते हैं. डॉक्टर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "कभी-कभी पीढ़ियों के बाद चमत्कार होते हैं. 52 साल तक सिर्फ बेटे होने के बाद, आखिरकार इस परिवार को बेटी का आशीर्वाद मिला है."

 
 
 
 
 
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भावुक मां ने डॉक्टर को कहा शुक्रिया

बेटी की मां मुस्कान अग्रवाल ने भी इस वीडियो पर एक बहुत ही प्यारा कमेंट किया. उन्होंने लिखा, "हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आप हमारी इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनीं. आपने हर कदम पर हमारी बहुत मदद की. आपके इस सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आप हमारे और हमारे परिवार के लिए सब कुछ हैं." मां के इन शब्दों ने इस वीडियो को और भी ज्यादा भावुक बना दिया है.

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यूजर्स बोले, इस पल के लिए तो हम भी तरह रहे हैं

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेटी होना किसी वरदान से कम नहीं है. एक और यूजर ने लिखा....इस पल के लिए मैं भी कब से तरह रहा हूं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेटी तो खुदा की रहमत होती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 06:48 PM (IST)
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