चलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा

हिमाचल की खूबसूरत वादियों में जहां लोग सुकून ढूंढने जाते हैं, वहीं कुछ टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो अपनी हरकतों से जगह की इज्जत दांव पर लगा देते हैं. कसोल से सामने आए एक वायरल वीडियो ने लोगों को गुस्से से भर दिया है, जहां चलती गाड़ी पर युवकों की खतरनाक और शर्मनाक हरकतें कैमरे में कैद हो गईं. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

चलती गाड़ी पर खतरनाक स्टंट

यह वायरल वीडियो हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कसोल का बताया जा रहा है. करीब 21 सेकंड के इस क्लिप में कुछ युवक एक चलती कार के अंदर और बाहर लटकते नजर आ रहे हैं. कुछ लोग खिड़कियों और सनरूफ से बाहर झूल रहे हैं, जबकि दो युवक गाड़ी की छत पर खड़े होकर डांस करते दिखते हैं. इतना ही नहीं, एक शख्स कार के दरवाजे पर आधा बाहर बैठा हुआ नजर आता है, जबकि गाड़ी पहाड़ी सड़कों पर दौड़ रही होती है.

Kya fantasy hai ye kapde khol ke gaadi par ghoomne ki, wo bhi pahadon mein? Ek baar ke liye beach area mein bhi samajh aa jaye, but mountains?



Look at the other tourists around, local women are moving nearby too. What kind of shamelessness is this? This behaviour is nowhere to… pic.twitter.com/nqDCnLkKPN — Nikhil saini (@iNikhilsaini) June 13, 2026

वीडियो ने खड़े किए बड़े सवाल

वीडियो में दिख रही ये हरकतें न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि बेहद गैरजिम्मेदार भी मानी जा रही हैं. कसोल जैसी जगहों की सड़कें संकरी और घुमावदार होती हैं, जहां इस तरह का स्टंट किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है. वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन में भी इस व्यवहार को शर्मनाक बताया गया है और कहा गया कि ऐसी हरकतें पूरे राज्य की छवि खराब करती हैं. आसपास मौजूद दूसरे टूरिस्ट और स्थानीय लोग भी इस खतरे की चपेट में आ सकते थे.

प्रशासन की चुप्पी और बढ़ती चिंता

इस घटना को लेकर खबर लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था. लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर टूरिस्ट्स के बर्ताव पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं. इससे स्थानीय लोगों और अन्य यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे हैं. कई लोगों ने इसे “बेवकूफी की हद” बताया. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे लोगों की वजह से ही टूरिस्ट्स की इमेज खराब होती है.” वहीं दूसरे ने कहा, “ये लोग खुद की जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं.” कई यूजर्स ने सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसे स्टंट करने वालों पर भारी जुर्माना लगना चाहिए. कुल मिलाकर, यह वीडियो अब गुस्से और चिंता दोनों का कारण बन गया है.

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