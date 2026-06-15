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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा

चलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा

यह वायरल वीडियो हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कसोल का बताया जा रहा है. करीब 21 सेकंड के इस क्लिप में कुछ युवक एक चलती कार के अंदर और बाहर लटकते नजर आ रहे हैं.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 15 Jun 2026 06:52 AM (IST)
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हिमाचल की खूबसूरत वादियों में जहां लोग सुकून ढूंढने जाते हैं, वहीं कुछ टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो अपनी हरकतों से जगह की इज्जत दांव पर लगा देते हैं. कसोल से सामने आए एक वायरल वीडियो ने लोगों को गुस्से से भर दिया है, जहां चलती गाड़ी पर युवकों की खतरनाक और शर्मनाक हरकतें कैमरे में कैद हो गईं. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

चलती गाड़ी पर खतरनाक स्टंट

यह वायरल वीडियो हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कसोल का बताया जा रहा है. करीब 21 सेकंड के इस क्लिप में कुछ युवक एक चलती कार के अंदर और बाहर लटकते नजर आ रहे हैं. कुछ लोग खिड़कियों और सनरूफ से बाहर झूल रहे हैं, जबकि दो युवक गाड़ी की छत पर खड़े होकर डांस करते दिखते हैं. इतना ही नहीं, एक शख्स कार के दरवाजे पर आधा बाहर बैठा हुआ नजर आता है, जबकि गाड़ी पहाड़ी सड़कों पर दौड़ रही होती है.

वीडियो ने खड़े किए बड़े सवाल

वीडियो में दिख रही ये हरकतें न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि बेहद गैरजिम्मेदार भी मानी जा रही हैं. कसोल जैसी जगहों की सड़कें संकरी और घुमावदार होती हैं, जहां इस तरह का स्टंट किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है. वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन में भी इस व्यवहार को शर्मनाक बताया गया है और कहा गया कि ऐसी हरकतें पूरे राज्य की छवि खराब करती हैं. आसपास मौजूद दूसरे टूरिस्ट और स्थानीय लोग भी इस खतरे की चपेट में आ सकते थे.

प्रशासन की चुप्पी और बढ़ती चिंता

इस घटना को लेकर खबर लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था. लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर टूरिस्ट्स के बर्ताव पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं. इससे स्थानीय लोगों और अन्य यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे हैं. कई लोगों ने इसे “बेवकूफी की हद” बताया. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे लोगों की वजह से ही टूरिस्ट्स की इमेज खराब होती है.” वहीं दूसरे ने कहा, “ये लोग खुद की जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं.” कई यूजर्स ने सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसे स्टंट करने वालों पर भारी जुर्माना लगना चाहिए. कुल मिलाकर, यह वीडियो अब गुस्से और चिंता दोनों का कारण बन गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 06:53 AM (IST)
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